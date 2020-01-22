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电商平台口罩断货 口罩商3倍工资让员工回厂加班

2020-01-22 14:08 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月22日 消息:昨日，“电商平台口罩断货”登上热搜，据悉，目前部分电商平台口罩销售暴涨，出现了供不应求的情况，甚至还有部分店铺坐地涨价，上涨的价格为原来的一至三倍。此外，部分地区的药店口罩也已断货。

口罩生产商浙江蓝禾医疗用品有限公司工作人员表示，口罩基本已经断货，原本预留年后的三万箱储存基本售空，春节期间不会再发货，目前两天还会通过顺丰发货。

QQ截图20200122140954.jpg

CM朝美日化有限公司工作人员表示，目前货没办法发的动，临近春节也做不起来，物流也运不了，几乎是没货了。目前的订单量有8000万只，但是完不成，之前都是正常在供货。工厂的出产价格还没有变，但经销商到终端客户的价格涨了很多。年前或者年后交货是不太可能的，能叫过来的周边员工都叫过来了，全部以三倍的工资进行赶工，尽最大所能去完成。

在今日上午的国务院新闻办公室新闻发布会上，国家卫生健康委员会副主任李斌介绍新型冠状病毒感染的肺炎防控工作有关情况称，我国共确诊440例新型冠状病毒感染的肺炎病例，死亡9例。

国家卫健委高级别专家组组长钟南山院士表示，新型冠状病毒已经存在人传人，但跟SARS那个时候相比传染性没有那么强，毒力也还没那么大。如有不舒服或者感冒，应该到当地的发热门诊去看，不舒服的话是要戴口罩，实际上并不一定非要戴N95，一般的外科口罩也能够阻挡大部分病毒。

目前，天猫、淘宝、饿了么、京东、美团、苏宁易购、拼多多等电商平台陆续宣布禁止口罩涨价。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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