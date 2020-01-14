甲骨文谷歌版权诉讼案新进展 EFF辩称API不具有版权

站长之家(ChinaZ.com) 1月14日 消息:EFF(电子前沿基金会)已在Google诉Oracle一案中向美国最高法院提交了法庭之友诉状，称API不具有版权。eff官方称，EFF要求美国最高法院裁定，甲骨文的Java编程语言的功能方面不具有版权，即使它们具有版权，使用它们来创建新的计算机代码也受到合理使用保护。

法院正在审查甲骨文对谷歌提起的一项旷日持久的诉讼，该诉讼声称谷歌在其Android操作系统中使用某些Java API侵犯了甲骨文的版权。该案件将对软件开发、竞争和互操作性方面的创新具有深远的影响。

在 2014 年的第一轮审理中，联邦巡回上诉法院推翻了下级法院的判决，认定 API是受版权保护的，但是在“ fair use”的原则下将案件发回审判。在 2016 年第二轮审理中，最高法院采取了几乎前所未有的步骤，推翻了陪审团关于“ fair use”的裁决。去年 11 月份，美国最高法院已同意复审这件软件版权纠纷案(copyright dispute)，目前尚未作出裁决。

EFF特别顾问迈克尔·巴克利表示，将Java API视为可获得版权的产品，会让甲骨文在开发与Java兼容的程序时拥有了巨大的控制权和垄断权。版权法的目的是为了激发公众的创造力，而不是让开发者受制于软件功能方面的许可制度中。