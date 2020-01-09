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见闻

差距太大！三星高管称Galaxy Fold折叠屏手机实际销量为40至50万

2020-01-09 11:25 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月9日 消息:theverge报道，在三星高管 Young Sohn错误地声称，该公司售出了 100 万部可折叠智能手机Galaxy Fold一个月之后，三星电子联合首席执行官DJ Koh在2020CES消费电子展上向媒体表示：公司应该已经卖出了 40 万到 50 万部Galaxy Fold手机。

QQ截图20200109112715.png

注：图片来自三星官网

业界认为，由于Koh掌管着三星的整个手机部门，他提供的数字应该更接近Galaxy Fold手机的实际销量数字。比较遗憾的是，Koh给出的仍是一个大概的模糊范围，并没有给出确切数据。

三星此前表示， 2019 年的目标是卖出 50 万部Galaxy Fold，实际上售出 40 万部和 50 万部在是否实现目标上有着很大的区别。

值得一提的是，三星最近宣布， 2019 年销售了 670 万部5G手机，远远超过Galaxy Fold的销量。虽然整体销量并不是很理想，但仍有传言称，三星正在开发多款其他可折叠手机，并计划在 2 月份的一次活动中与Galaxy S20 一起推出一款翻盖折叠手机。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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