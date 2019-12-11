“无印良品”中日商标之争二审宣判 日本无印良品被判侵权赔偿超60万

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息：据北京青年报报道，近日，北京市高级人民法院就无印良品侵犯商标权纠纷案，作出终审判决，判令良品计画、上海无印良品立即停止侵犯棉田公司、北京无印良品注册商标专用权的行为，并赔偿经济损失 50 万元及合理开支12. 6 万余元。

2001 年 4 月 28 日，海南南华实业贸易公司成功拿到了注册商标「无印良品」。 并将该商标转让给了棉田公司。2011，棉田公司成立了北京无印良品公司。

2015 年，棉田及北京无印良品将日本无印良品告上法庭，因日本无印良品在产品中使用“无印良品”商标。

法院经审理查明，被告在浴巾、面巾、浴室用脚垫等被控侵权商品及商品包装上和商品宣传推广中使用与涉案商标相近似的“無印良品”“MUJI無印良品”“无印良品MUJI”标识，侵犯了原告对涉案商标享有的注册商标专用权。法院一审判决被告立即停止侵权行为，赔偿原告经济损失及 50 万元及合理开支12. 6 万余元。

随后，良品计画、上海无印良品不服原审判决，上诉至北京高院。

对此，北京高院表示，注册商标具有地域性，被诉侵权产品在中国境内进入商品流通领域后即已侵犯涉案商标专用权，良品计画作为被诉侵权产品的制造商应当承担相应侵权责任。二审法院判决，驳回上诉，维持原判。