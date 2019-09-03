微信支付二维码被诉专利侵权 腾讯：二维码是现有技术

站长之家(ChinaZ.com) 9月3日 消息：据北京日报消息，近日，一家拥有二维码支付专利的公司认为微信支付侵犯了其专利权，将其起诉至北京知识产权法院，要求腾讯公司、财付通公司及消费终端凡客诚品公司赔偿各项损失共计 100 万元。今日，本案在北京知识产权法院开庭审理。

2012 年 11 月，北京微卡时代信息技术有限公司从银河联动信息技术(北京)有限公司处获得了名为“采集和分析多字段二维码的系统和方法”的发明专利，与卓望信息技术(北京)有限公司共享专利权。微卡时代公司表示，涉案专利包括了移动支付中的“扫一扫”二维码采集、后台解码、辨识字段、信息匹配、最终识别等全过程。

而庭上腾讯方表示，微信支付系统只是为用户提供支付渠道，二维码中并不包含商户实体信息，属于“单字段二维码”。而原告拥有的专利为“多字段二维码”，其二维码会包含有特定商户信息，与微信支付的运营模式并不相同。此外，二维码的采集、解码、辨识都是现有技术，不能说在专利中对字段进行了人为割裂，就成了对方的独有保护范围。对此，微卡时代公司回应称，在支付链接的生成过程中，势必涉及商家的特定识别，因此本案中，腾讯方和凡客诚品均实施了侵权行为，故应当承担连带赔偿责任。

目前，庭审仍在进行中。