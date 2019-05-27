2019中国网络视听发展研究报告：2018视频用户规模达7.25亿

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站长之家(ChinaZ.com) 5月27日 消息:今天下午，中国网络视听节目服务协会在四川成都发布《 2019 中国网络视听发展研究报告》。报告显示，截至 2018 年 12 月，我国网民规模达到8. 29 亿，全年新增网民 5653 万。其中，网络视频用户(含短视频)规模达7. 25 亿，占网民总数的87.5%。短视频用户、网络直播用户、网络管频用户规模分别为6. 48 亿、3. 97 亿、3. 01 亿，网络视听已占据互联网数据访问总流量的八成以上。

整个网络视频领域，BAT视频行业地位难以撼动，分别为第一梯队的爱奇艺、腾讯视频、优酷。短视频第一梯队为抖音、快手，头条系的西瓜视频和火山小视频紧随其后。

报告显示，2018 年 12 月，手机网民平均每天上网时近 6 小时，比去年增加 1 个小时，其中增加的 20 分钟用来刷短视频。 2018 年，短视频用户使用时长占总上网时长的11.4%，成为仅次于即时通讯的第二大应用类型，高于搜索和网络新闻。