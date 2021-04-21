预防感冒，科普也快乐

4月17日-18日，以岭药业携手重庆市万和药房连锁有限公司共同举办的“知感冒·防流感——全民科普公益行”在重庆万和药房璧山中央大街店正式开启。

四大互动专区：涂色答题妙趣连连

走进活动现场就能看合影区、游戏区、涂色卡创作区以及知识科普区4个互动板块，多样玩法，还有机会获得丰厚的奖品，活动刚开始就吸引了众多市民前来参与。

“我最喜欢玩答题游戏了，刚刚答对了3道题，还领到了一个奖品，主持人叔叔还给我说了好多感冒和流感的知识。”6岁的小雨兴奋地说道。

刚刚领完奖品的黎阿姨说：“我们家一直都在用连花清瘟这个产品，现在这个特殊时期，还是很有用，特别是五一假期快到了，假期外出游玩有了连花清瘟也放心。听说在搞活动，我就专门过来看看，你看，我还领了连花清肤卫生湿巾、连花免洗抑菌洗手液和连花清体抑菌喷雾，这种有趣又有意义的活动，以后我还会参加的。”

“知感冒·防流感——全民科普公益行”活动现场

万和药房：携手连花家族系列产品，带来实实在在的福利

参与公益活动对推动连锁药店的发展有何作用？重庆市万和药房连锁有限公司璧山区域经理冯芙蓉表示，“知感冒·防流感”的公益活动形式非常新颖，真正走进了零售药店把守的最后一公里，活动现场设计了亲子互动、冷知识问答、趣味游戏等环节，不再让科普教育变成枯燥的说教，在提升大众防治流感知识的同时，给消费者带来实实在在的福利，以岭药业还携连花呼吸健康系列产品，给连锁会员更好的用户体验，很高兴能和像以岭药业这样的公益企业，一起参与公益活动。

万和药房连锁璧山区域经理冯芙蓉

以岭药业：寓教于乐，拉近与民众之间的距离

本次活动科普导入，对助推社会公众建立科学的防疫意识和防疫方法有哪些作用？以岭药业重庆负责人表示，流感作为一种急促频发的呼吸道传染病，人群普遍易感，呈季节性流行特点，一直威胁着国民健康。以岭药业作为一家有社会责任感的企业，在创造社会价值的同时，一直立足于提升公众的科学认知与用药规范，针对民众认知不清的这一现象，通过寓教于乐，边玩边学的形式，拉近民众与晦涩的医学知识之间的距离，真正做到为民众普及正确的呼吸道传染病防治知识。通过传统媒体、新媒体多种途径的宣传，呼吁全民关注呼吸、关注健康，为防治呼吸道传染病提供最专业的连花呼吸健康解决方案。