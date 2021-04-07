美团公开无人驾驶车辆相关专利

卫生间常常会出现霉味、水渍味、以及各种异味,而这些异味看似无害,实际上对人身体会造成很大的影响,比如粪尿分解会产生氨和硫化氢,会刺激眼部和上呼吸道等。基于这一问题,奥普家居在去年推出了净味浴霸S166N,这是业内第一款能自动清除卫生间异味的浴霸。虽然以前的浴霸也有换气功能,但是无法完全去除异味,只能靠通风来解决问题,但是有的用户家里的卫生间没有窗户,很难摆脱异味困扰。这款净味浴霸最显著的突破是在智能化层面,它加入