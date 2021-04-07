美团公开无人驾驶车辆相关专利

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美团公开无人驾驶车辆相关专利

2021-04-07 16:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:企查查APP显示，美团关联公司北京三快在线科技有限公司于4月6日申请公开“传感器总成及无人驾驶车辆”，专利公开号为CN112606776A。

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据了解，本公开涉及一种传感器总成及无人驾驶车辆，该传感器总成包括传感器模组和安装支架，所述安装支架用于将所述传感器模组安装在所述无人驾驶车辆的车身顶部，该传感器模组的壳体便于拆卸和组装，可以方便快捷地对位于壳体内部的摄像头组件进行维修。

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