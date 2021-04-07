美团公开无人驾驶车辆相关专利

站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:企查查APP显示，美团关联公司北京三快在线科技有限公司于4月6日申请公开“传感器总成及无人驾驶车辆”，专利公开号为CN112606776A。
据了解，本公开涉及一种传感器总成及无人驾驶车辆，该传感器总成包括传感器模组和安装支架，所述安装支架用于将所述传感器模组安装在所述无人驾驶车辆的车身顶部，该传感器模组的壳体便于拆卸和组装，可以方便快捷地对位于壳体内部的摄像头组件进行维修。
站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:企查查APP显示，美团关联公司北京三快在线科技有限公司于4月6日申请公开“传感器总成及无人驾驶车辆”，专利公开号为CN112606776A。
据了解，本公开涉及一种传感器总成及无人驾驶车辆，该传感器总成包括传感器模组和安装支架，所述安装支架用于将所述传感器模组安装在所述无人驾驶车辆的车身顶部，该传感器模组的壳体便于拆卸和组装，可以方便快捷地对位于壳体内部的摄像头组件进行维修。
4月5日，苹果CEO蒂姆·库克在播客“Sway”上暗示该公司正在从事无人驾驶汽车开发工作。库克称，在他看来，自动化是一项核心科技，汽车就是一台机器人，无人驾驶汽车也是如此。
三星电子已经开始为谷歌旗下的Waymo自动驾驶公司下一代自动驾驶汽车开发核心芯片。三星最近赢得了谷歌子公司Waymo的订单，为该公司提供自动驾驶汽车的新品产品。
消息人士透露，小鹏汽车的自研芯片项目已经启动数月，在中美两地同步进行，主要研发自动驾驶专用芯片。目前团队规模不大，10人以内，如果进展顺利，小鹏芯片有望在今年底或者明年初流片。
在宣布不造车，只聚焦ICT技术，做智能汽车增量部件供应商，帮助车企造好车之后，近日，华为陆续公布多项自动驾驶专利。据天眼查数据显示，3月9日，华为技术有限公司公布了两项涉及自动驾驶的专利，名为“自动驾驶车辆的人车交互的方法、自动驾驶系统”“一种车道线信息的确定方法及装置”。
韩国现代汽车周五否认了将与谷歌成立合资企业以开发自动驾驶服务的传言。此前有报道称，现代汽车将首先剥离一个部门，由此谷歌将投资建立一家合资企业，新机构将致力于无人驾驶汽车服务的研发。对此，现代汽车一名官员称，「传言没有根据。」
2021年3月10日，嬴彻科技发布了自动驾驶系统“轩辕”。这是行业首个直接面向量产、全栈自研的卡车自动驾驶系统，包括算法、软件系统、计算平台和线控底盘集成。轩辕取名自中华古代车辆发明者。轩辕自动驾驶系统拥有多项独家设计：针对重卡自动驾驶难点的独有算法，包括长距感知、自适应鲁棒控制和节油算法；全自研的车规级计算平台，算力可达245TOPS，能效比达1.53TOPS/W，可兼容多种自动驾驶芯片，灵活实现从L2到L4的多种配置；独
有知情人士透露，滴滴出行旗下滴滴自动驾驶计划筹资至多5亿美元，筹得的新款项将帮助滴滴加速自动驾驶汽车的大规模生产，并投资于人工智能芯片等技术。对此，滴滴方面不予置评。
Canalys 首席分析师 Chris Jones 表示:「L2级自动驾驶已经被广泛普及，不再是某些高端品牌车型的独占功能了。」分析师强调，驾车者需要接受有关L2级自动驾驶车辆新功能的教育。如果没有适当的教育，这些功能有可能被人们遗忘或滥用，因为他们没有意识到，即使汽车在进行驾驶，他们也需要继续关注道路。自动化系统的不同品牌名称和不同的功能组合也会导致进一步的混乱。
好车主互助用大数据的力量驱动，与广大车主共勉，安全驾驶，恪守交规红线。车主在好车主APP上授权开启行程记录，行程结束后，不仅能获得精准的里程、速度等信息，还能为自己的驾驶表现打分，注意力不集中、超速急刹、接打电话等行为，统统是“差评”。“我们创业的宗旨不仅是想影响一个行业，更希望能对社会做出有益地改变，打造一款普惠产品，用科技的力量驱动车主好好开车，少一些车祸的发生，就能减少很多家庭因车祸而遭遇的不?
3月23日，美国知名杂志《消费者报告》表示，特斯拉公司利用车内摄像头记录和传输乘客视频影像，以开发其自动驾驶技术，而这引发了人们对隐私的担忧。
相信有非常多朋友都在使用美团外卖，其中最为重要的就是美团外卖的红包，毕竟红包是实实在在能为你节省金钱的东西，下面就来为大家分享一下最新的美团外卖红包，每天都可以领取哦。
今日，上海市场监管局公布了2021年第10期省级食品安全抽检信息。抽检信息涉及4大类食品，包括:粮食加工品、饮料、炒货食品及坚果制品、食用农产品等。抽检样品共计293批次，其中合格289批次、不合格4批次。
很多经常点外卖的小伙伴都深知红包的重要性，有红包能为你带来巨大的实惠，特别是长年累月下来一年省个几百块是轻轻松松，所以今天就来为大家分享一下每天可以领取的美团外卖红包，帮助大家节省金钱。
众所周知，美团饿了么等一些外卖平台，如果没有红包的话，那每天点餐都会额外付出一些金额，长年累月下来也是一笔可观的收入，一些平台是可以天天领取一些例如美团外卖的红包的，下面就来为大家分享一下。
Tech星球独家获悉，美团于近日内测了“群聊”功能。美团App内的群聊功能需要由商家开启，其入口则在用户在该商家店铺内购买后，会弹出邀请入群的通知。
3天，建立50个粉丝群。这样的数据如果出现在微信里，或许不足为奇，但如果出现在抖音里呢?
今日，美团关联公司北京三快在线科技有限公司公开多项专利，其中有一项名为“直播方法、装置、系统及存储介质”发明专利，申请日期2020年11月。
卫生间常常会出现霉味、水渍味、以及各种异味,而这些异味看似无害,实际上对人身体会造成很大的影响,比如粪尿分解会产生氨和硫化氢,会刺激眼部和上呼吸道等。基于这一问题,奥普家居在去年推出了净味浴霸S166N,这是业内第一款能自动清除卫生间异味的浴霸。虽然以前的浴霸也有换气功能,但是无法完全去除异味,只能靠通风来解决问题,但是有的用户家里的卫生间没有窗户,很难摆脱异味困扰。这款净味浴霸最显著的突破是在智能化层面,它加入
美团外卖如果使用红包和没使用红包的差距相信很多朋友都明白，有的运气好的一天可以领取到减10多元的红包，运气差也有个3到5元的红包，所以今天就来为大家分享一下美团外卖的最新红包领取地址。
点外卖最重要的就是红包了，有红包一天就能为你节省5-10块钱左右，如果一个月30天都能减这么多的话，那累积起来就是很不错的金额了，一些小伙伴还不清楚在哪可以每天领取到每天红包，下面就来为大家分享一下。
4月9日消息，小米手机系统软件部总监张国全表示，小米8、小米8透明探索版、小米MIX 2S等机型都将会适配MIUI 12.5系统。张国全指出，虽然MIX 2S过了..
针对目前不少少年沉迷电子产品的事情，教育部也是给出了规定。日前，教育部发布《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，以此帮助幼儿做..
3月末，小米正式发布旗下首款折叠屏手机——小米MIX FOLD。时隔两年，小米MIX系列重新回归，凭借2K分辨率以及搭载自主研发的澎湃C1专业..
常刷短视频的网友是否注意到，在抖音、快手及微信上有很多视频剪辑类的视频内容，比如流行的电影、电视剧、动漫等，现在这些平台和自媒体要被盯上..
4月9日消息，乘联会发布2021年3月份全国乘用车市场分析报告。报告显示，3月新能源乘用车批发销量达到20.2万辆，环比2月增长101.1%，同比增长261.3..
计算过你所在城市的生活成本吗？4月9日，瑞士宝盛银行（Julius Baer）发布《2021年全球财富和高端生活报告》，内容显示，上海取代香港，成为全球高..
4 月8 日，首届腾讯STAC科创联合大会（以下简称“STAC科创大会”）在成都召开。大会邀请了政府、企业、高校、行业专业人士到场，共话行业未来发展..
Phoronix 报道称，开发人员正准备为即将到来的 Linux5.13引入随机化的内核堆栈偏移量。若这项功能在本次内核开发周期中顺利完成交付，那未来针对 ..
据TheVerge报道，Spotify 发布了手机端 App更新，加入了「Hey， Spotify」语音助理功能，在用户允许客户端访问麦克风权限后，可以通过语音执行打开..
2019年4月27日，郭兵与妻子通过留存录入指纹等相关信息向杭州野生动物世界购买双人年卡。后野生动物世界向消费者群发短信，表示将入园方式由指纹识..
百年大计,教育为本,在一个人的一生中,除了“衣食住行”以外,教育始终占据着最重要的位置,正因如此,教育行业也被大家视为永远的朝阳产业。2020年,字..
纵观当前手机市场，你会发现“无曲面，不旗舰”，各家推出的产品往往只有高端旗舰产品才有曲面屏，如果用户想要购买一款曲面屏手机，基本就要花费..
不久前，苹果发布iOS14.5测试新版，相比此前测试版来说，该版本意义重大。据悉，在最新的iOS14.5中苹果将推出“应用追踪透明”功能，该功能旨在让..
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公域流量，就是大家都能能够公共使用的，比如说，在百度、淘宝，唯品会，今日头条之类，他们都是属于公域流量，也经常被称作平台流量。而私域本质..
银行业是国民经济体系重要的组成部分和核心产业，在我国银行业市场格局中，国有大型商业银行占据主导地位。银保监会数据显示， 2020 年前三季度，..
近日，苹果公司现任CEO Tim Cook（蒂姆·库克）在4月5日接受采访时表示，目前状态还不错，暂时不会卸任，但10年太久了，不可能再留任10年。这意味..
魔兽世界的晋升之路中有个谦逊试炼的三巨头的成就，很多玩家还不清楚这个谦逊信徒的成就到底怎么完成，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。..