B站以9.6亿战略投资“游戏小B站”心动公司

苹果公司在2015年发布的Apple Watch掀起了智能穿戴设备的趋势，不过之后很多厂商也跟进推出了各种智能手表，造型也有各种不同风格。根据美国专利局最近公布的一项专利，苹果公司可能还为Apple Watch设计了一种圆形的表盘，使用了柔性面板技术，使得圆形的智能手表向表带过渡更加自然。苹果这一专利是在2018年向美国专利商标局申请，并在2020年被公布，文档上标注为可穿戴设计。其使用的显示器?