B站以9.6亿战略投资“游戏小B站”心动公司

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B站以9.6亿战略投资“游戏小B站”心动公司

2021-04-01 11:55 · 稿源：站长之家

哔哩哔哩宣布以约9.6亿港元战略投资心动公司，双方将在游戏领域建立良好合作关系。

根据协议，B站将以42.38港元/股的价格认购心动公司发行的普通股22，660，000股，总认购价格约为9.6亿港元。

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交易完成后，B站将持有心动公司约4.72%股权。

未来，双方将围绕心动旗下游戏以及TapTap，展开一系列深入合作。

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