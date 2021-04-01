B站以9.6亿战略投资“游戏小B站”心动公司

哔哩哔哩宣布以约9.6亿港元战略投资心动公司，双方将在游戏领域建立良好合作关系。
根据协议，B站将以42.38港元/股的价格认购心动公司发行的普通股22，660，000股，总认购价格约为9.6亿港元。
交易完成后，B站将持有心动公司约4.72%股权。
未来，双方将围绕心动旗下游戏以及TapTap，展开一系列深入合作。
哔哩哔哩宣布以约9.6亿港元战略投资心动公司，双方将在游戏领域建立良好合作关系。
根据协议，B站将以42.38港元/股的价格认购心动公司发行的普通股22，660，000股，总认购价格约为9.6亿港元。
交易完成后，B站将持有心动公司约4.72%股权。
未来，双方将围绕心动旗下游戏以及TapTap，展开一系列深入合作。
今日，哔哩哔哩宣布以约9.6亿港元战略投资心动公司，B站将以42.38港元/股的价格认购心动公司发行的普通股22，660，000股，交易完成后，B站将持有心动公司约4.72%股权。<br/> <br/>
在当年7月，TapTap 母公司、心动网络的 CEO 黄一孟，曾带着首款付费下载游戏《说剑》到知乎上参与讨论「如何评价 TapTap」。
TapTap上出现了第一款下载量过亿的游戏。《香肠派对》，它大概算是吃鸡手游里的一朵奇葩。这款产品在2017年夏天投入制作，但开发团队却从未有过射击项目的经验，其过程之难可想而知。心动CEO黄一孟也说，这款产品是“熬出来”的——“当时好产品的次留大概有60%，而我们只有20%多，非常糟糕，完全是夹缝中生存。”
据谷歌黑板报微信公众号宣布，继2019年推出 Android 版本之后，「观妙中国来自谷歌艺术与文化」应用程序的 iOS 版本已经正式上线。现在苹果用户现在可以在 App Store 中搜索「观妙中国来自谷歌艺术与文化」，免费下载这款应用程序。
Eleftheriou在加州法院提起诉讼，要求苹果赔偿审批延迟，以及App Store上的一些山寨键盘应用所导致的损失，具体数额并未说明。诉讼称，2019年1月，Eleftheriou与苹果负责键盘技术的高管Randy Marsden会面，讨论了苹果收购FlickType事宜。在那之后不久，苹果就拒绝FlickType在App Store上架。
据9to5mac报道，亚马逊正在扩展其平台，以将移动游戏剪辑应用GameOn发布到iPhone和iPad平台。目前亚马逊的手机游戏录屏应用「Game On」现已上架苹果
去年是中国游戏在全球舞台大放异彩的一年:在国内游戏市场竞争愈发激烈的情况下,不少厂商将目光投向更为广阔的海外市场,把海外视为新的增长点。《PUBG Mobile》《万国觉醒》等游戏一直稳居各国畅销榜前列,更有《Project Makeover》等新游风靡全球。 据《2020中国游戏产业年报》数据显示,2020年中国游戏出海收入达154.50亿美元,同比增长33.25%,继续保持较高增速。海外市场增长的同时,也对出海开发者提出了更高的诉求,有经验、有实力?
华为应用市场AppGallery Connect应用一站式服务平台正式发布移动端App，帮助您随时随地查看应用信息，获取运营分析数据，接收重要消息通知，快速回复用户评论等，提升应用的运营管理效率，更便捷地掌握应用表现。 抢先一睹AppGallery Connect移动端App全新功能 管理应用更高效：可以随时查看应用状态，包括应用的基本信息、版本信息、评论信息等，还支持查看并回复用户评论，促进与用户的有效沟通。 运营分析更直观：支持查看应用
迪士尼今天宣布，现已面向 iPhone 和 Apple Watch 用户推出 MagicMobile 服务，用户可以在手机中通过 My Disney Experience 开启 MagicMobile 。MagicMobile 可以实现所有 MagicBands 的功能，包括进入公园、园内支付、进出酒店等。
随着全球互联网业务的发展，海外市场成为开发者寻求新增长空间的“掘金地”，应用的全球化运营也成为摆在开发者面前的一大难题。如何做好本地化运营、商业化变现等成为出海开发者寻求的突破点。为助力开发者顺利出海、快速实现全球化运营部署， 3 月 30 日，华为将在成都举办AppTouch合作交流会，为出海开发者带来更多破局策略与思考。华为HMS生态提供体系化措施，助力开发者全球化运营阿基米德曾说过:“给我一个支点，我就能撬动?
据外媒报道，根据斯坦福大学最近发表的一项研究结果显示，Apple Watch可以准确判断用户的“脆弱”。据悉，脆弱度可以通过6分钟步行测试（6MWT）来确定，该指标是用于评估患者机能活动性和运动能力的通用标准。
苹果公司在2015年发布的Apple Watch掀起了智能穿戴设备的趋势，不过之后很多厂商也跟进推出了各种智能手表，造型也有各种不同风格。根据美国专利局最近公布的一项专利，苹果公司可能还为Apple Watch设计了一种圆形的表盘，使用了柔性面板技术，使得圆形的智能手表向表带过渡更加自然。苹果这一专利是在2018年向美国专利商标局申请，并在2020年被公布，文档上标注为可穿戴设计。其使用的显示器?
席卷全球的新冠疫情在2020年改变了大量商业生态，尤其在疫情迟迟得不到控制的国家，居家隔离让电影院和KTV等线下娱乐场景几乎停滞，但也为聚焦线上娱乐互动的产品创造了更大空间。在日本爆火的KARASTA，正是这样一款受益于“居家自肃”政策的在线K歌/实时分发社区。用户不仅能在KARASTA上呼朋唤友一展歌喉，还可以并录制短视频或者进行直播，从而收获大量粉丝。【图源：KARASTA】据KARASTA官方发布数据，整个2020年用户发布的视频?
除了能买买买的淘宝、京东、拼多多，能杀时间的快手、抖音、小红书，现在连支付宝、招商银行这样的金融APP，携程、去哪儿这样的旅行APP，美图秀秀这样的照相APP，QQ音乐、网易云音乐这样的音乐APP，甚至各大新闻门户APP，也都蹭上了直播功能。难道，直播板块已经成了当下APP的必选项?
昨日晚间，一系列手机清理类软件表明打着“清理垃圾、病毒”的旗号，实则偷偷获取用户手机信息一事被曝光，涉及APP包括了“内存优化大师”、“超强清理大师”、“智能清理大师”、“手机管家PRO”等。
近日，在继推出小程序两个月之后，由搜狐所出品的资讯阅读平台“摸鱼kik”正式宣布推出APP版本。摸鱼kik主打热点事件追踪推送以及兴趣主题的个性化订阅，并过滤了重复的新闻的资讯，以日报和时间线的方式呈现给用户。
2020年TapTap年度游戏大赏，请了李诞来当主持人。李诞和游戏没多大关系，笑果文化的艺人中，如果说谁和“玩家”这个身份比较贴近，那也应该是王建国。但是李诞名气更大，主流人群更加熟悉，请他来，TapTap游戏大赏希望这次能够“破圈”。
网络世界一直在追求内容的新鲜感和时效性，但随着时间的流逝，帮助用户追溯过去的记忆也成了许多媒体、平台与智能设备的彩蛋型功能。
备受期待的阿里云盘在22日正式开启公测，到3月23日下午，阿里云盘就已登上小米、苹果手机应用商店总榜第一、第二位。这爬升速度可谓惊人。
《绝地求生移动版》官方推特近日发文称，《绝地求生移动版》在安卓和iOS设备上的下载量总计已正式超过 10 亿次，成为《地铁跑酷》和《糖果传奇》之后，第三款下载量超过10亿的手机游戏。
近日，中国裁判文书网公布了腾讯员工陈某跳槽字节被判赔还111万一案。据悉，原告腾讯称，陈某与腾讯公司订立有《劳动合同》和《竞业限制通知书》，..
4月2日下午，一段特斯拉因失控撞击人行天桥的视频在网上流传。视频显示，特斯拉损毁严重，轿车车头和前档玻璃均损毁，车轮掉落。 ..
昨日，上交所披露了《关于终止对京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定》，决定称，将终止京东数字科技控股股份..
今日，特斯拉中国公布交付数据称，第一季度特斯拉生产了超过18万辆汽车，交付了近185，000辆汽车。同时，特斯拉还表示，Model Y在中国获得了极高的..
今日滴滴乘客端APP打车列表中的快车“接受拼车”功能已升级为“极速拼车”独立选项。选择“极速拼车”在高峰期排队打车时，可帮助用户更快出发，途..
4月3日上午消息，苹果今天关闭了对iOS14.4.1系统的验证通道。换言之，如果你已经升级到了iOS14.4.2及以上版本，只能老老实实用着，无法回退到更早..
完美日记，美妆国货品牌的代表之一。从2016年上市至今，完美日记强势崛起并凭借高性价比获得了年轻人的喜爱，成为了国货美妆品牌的一匹黑马。..
一年时间（2020年）收入2亿人民币，还关联线下GMV近7亿。某种程度上说，私域已经成了文峰大世界的重要战略。 ..
线下的年轻人会把钱花在哪里?重视“社交”和“体验”的剧本杀或许是最被业界寄予厚望的一个回答。这种以角色扮演、烧脑推理为核心卖点的线下多人..
媒介理论家、思想家麦克卢汉认为:“真正有意义的信息并不是媒介所传达给人们的内容，而是不断发展和变革的媒介本身。”放在营销领域，用直白点的话..
2021年4月3日，今天是周六，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于广西三大米粉的，问题是“与柳州螺蛳粉、桂林米粉并称为广西三大米粉的是哪个?”..
2021年4月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于钱塘江的，问题是“钱塘江观潮的最佳时节是什么时候？”这个钱塘江在国内算是鼎鼎有名了，很多..
老家在西北一个十八线小县城的七童发现，身边越来越多“高龄”人群将娱乐场搬到了线上，邻居家65岁的奶奶每天给孙子做完饭后，就立即投入到抖音唱..
作为时下的“当红炸子鸡”,在线教育行业的发展势如破竹。面对百花齐放、种类繁多的在线教育平台,家长们又该如何选择呢?调查显示,家长们在选择在线..
普天同庆,鞭炮齐鸣,家人们,再工作/学习几个小时,今天的上班上课时间就结束了,清明节假期就要来了!面对这来之不易的假期,可要好好规划,外出旅行OK,..
小米电视是目前国内销量第一的智能电视品牌,但目前没有一个带摄像头的电视机产品,那么小米电视要如何视频聊天呢,我们今天就来聊一聊这个话题。首先..
援引自知名市场调研机构IDC的数据报告显示，2020Q4 联发科已成为国内5G手机芯片市场的第一名，表现相当出彩。不过联发科似乎并不满足于此，仍在持..
日前，天猫国际发布了关于《天猫国际化妆品行业发布规范》更新公示通知，规则于2021年3月30日变更公示，于2021年4月6日生效。本次更新主要针对商品..
4月1日，工信部发布关于收回部分电信网码号的通告，本次收回电信网码号共 329 个，含搜狐、小米、华泰证券、招商银行等多家知名公司。..
4月2日下午，一组特斯拉事故图片在车友群中流传，并引发众多网友关注。据了解，事发成都成华区。从流传的图片看，特斯拉冲上了过街天桥。..