iOS14.5不再默认为女性语音 英语Siri新增两种语音选项

不得不说，系统作为用户和手机交互的媒介，各大手机厂商都会在这方面下大功夫，专为用户提供极致体验。就在今天，魅族科技正式发布了Flyme9，历经 552 天的潜心打磨，在设计、交互、功能以及隐私上都有很重大的革新。颜值当道的时代，哪家手机厂商要是忽略了这一点，那么在市场上将会走的异常艰难。在系统设计上，Flyme9 延续了 Alive Design 的设计理念，追求更精致的观感和更舒适的体验。要说具体一点的话，Flyme9 摒弃多余装饰?