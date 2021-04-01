iOS14.5不再默认为女性语音 英语Siri新增两种语音选项

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iOS14.5不再默认为女性语音 英语Siri新增两种语音选项

2021-04-01 11:26 · 稿源：站长之家

4月1日，苹果发布iOS14.5beta6测试版系统。让人意外的是，iOS14.5不再默认为女性语音

新版本中，英语系统下的Siri将不再默认为女性声音，并且会添加两个其他声音选项供用户选择。

QQ截图20210401110226.jpg

新的声音源自真实的人类录音，然后通过苹果的神经元文本语音引擎运行。但目前，在测试版系统中，只有英语增加了新声音，中文并未增加。

iOS14.5开始，系统将提示用户首次设置时候自行选择语音助手。你期待吗?

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