iOS14.5不再默认为女性语音 英语Siri新增两种语音选项

4月1日，苹果发布iOS14.5beta6测试版系统。让人意外的是，iOS14.5不再默认为女性语音
新版本中，英语系统下的Siri将不再默认为女性声音，并且会添加两个其他声音选项供用户选择。
新的声音源自真实的人类录音，然后通过苹果的神经元文本语音引擎运行。但目前，在测试版系统中，只有英语增加了新声音，中文并未增加。
iOS14.5开始，系统将提示用户首次设置时候自行选择语音助手。你期待吗?
4月1日，苹果发布iOS14.5beta6测试版系统。让人意外的是，iOS14.5不再默认为女性语音
新版本中，英语系统下的Siri将不再默认为女性声音，并且会添加两个其他声音选项供用户选择。
新的声音源自真实的人类录音，然后通过苹果的神经元文本语音引擎运行。但目前，在测试版系统中，只有英语增加了新声音，中文并未增加。
iOS14.5开始，系统将提示用户首次设置时候自行选择语音助手。你期待吗?
报告称，苹果正在测试中的iOS14.5测试版引入了一种重新校准电池功能，该功能将会帮助iPhone 11，11Pro和11Pro Max校准电池健康状况。
回首2020，最不平凡的一年。这一年，我们一起经历了太多的艰辛，收获了太多感动。这些美好时刻，不仅会保存在我们的手机中，更会化作一帧帧美好画面刻在心田中。新的一年，让小恢陪你一起恢复美好，珍藏记忆。为感谢大家这十八年来的陪伴，即日起，小恢为大家带来一大波开工福利，快来参与活动，马上摆脱“节后综合症”。福利一：关注微信公众号即可免费参与微信小程序抽奖精美定制日历、聊天记录恢复软件月度会员抽奖还没过瘾我们
Segal表示，Twitter并不严重依赖设备ID或IDFA，希望苹果的IDFA限制能够 「使竞争环境更加公平」。其他公司在利用提供给他们的数据方面做得更好，但现在每个人都将面临同样的挑战，让Twitter有机会更好地与Facebook等巨头竞争。
据最新消息，苹果突然停止了iOS14.4验证通道。这意味着已经升级到iOS14.4.1的用户无法再降级到 iOS14.4版本。本月上旬，苹果发布了iOS14.4.1正式版，该版本并未发布新功能，主要修复了一个 webkit 的相关漏洞，该漏洞可使恶意制作的 web 内容导致任意代码执行。
在更新说明页面中，苹果解释了这次的漏洞源自于Webkit，如果遇上特制的恶意网站时，可能会允许跨站代码的执行。由于苹果已经有收到至少一起这个漏洞被利用的实例，因建议立即下载更新来保护安全。
百分之一手游在3月10日开启了正式的公测，一举登上taptap的排行榜第一，很多玩家还不清楚百分之一的手游到底ios和安卓的数据互通不，下面就来为大家分享一下具体的规则。
由于美国新冠疫情依然形势严峻，本次大会将继续在线举办，届时全球观众可在苹果官网、苹果开发者网站、Apple TV等渠道观看。
这也是继去年的WWDC20、iPhone发布会后，苹果第三次线上举办大型发布会，也是第二次线上WWDC。
苹果于去年底开始在 App Store 中加入「隐私标签」，即要求开发者简介产品将收集哪项个人信息的。根据苹果宣布的政策，如果不增加隐私标签，第三方iOS软件将无法升级。之后，谷歌旗下大量iOS软件就长时间停止更新。
苹果公司每年都会对iOS系统进行一次较大的版本更新，今年不出意外将会更新至iOS15系统，最近就有iOS15的信息被曝光出来。
苹果系统的高统一性，也带来了很多便利的地方，比如说用户想要在网上找到新系统功能和问题解决的方法将更方便。正是由于苹果拥有大量系统统一的用户群，也孕育出了一大批为这些iPhone用户服务的内容创作者，这里我们就来介绍一位抖音平台上的短视频作者“科技兽”，他仅仅通过iOS系统使用技巧，帮助其积累出178万的粉丝。
不得不说，系统作为用户和手机交互的媒介，各大手机厂商都会在这方面下大功夫，专为用户提供极致体验。就在今天，魅族科技正式发布了Flyme9，历经 552 天的潜心打磨，在设计、交互、功能以及隐私上都有很重大的革新。颜值当道的时代，哪家手机厂商要是忽略了这一点，那么在市场上将会走的异常艰难。在系统设计上，Flyme9 延续了 Alive Design 的设计理念，追求更精致的观感和更舒适的体验。要说具体一点的话，Flyme9 摒弃多余装饰?
正如预期的那样，适用于 iOS 和 Android 的 Cortana 应用已经停用，并结束了对第三方 Cortana 技能的所有支持。这标着移动端 Cortana 正式退出历史舞台，今后将会转向生产力，比如帮助人们通过 Microsoft365完成事情。
小米平板5将搭载高通骁龙870芯片，采用10.9英寸2K分辨率144Hz刷新率LCD屏幕。据悉，这块屏幕来自华星光电/京东方，系统方面运 MIUI For Pad系统，采用侧边指纹方案，重量约510g。
今日下午，恒生指数公司公告，哔哩哔哩将于 2021 年 4 月 14 日收市后被纳入恒生综合指数和恒生互联网科技业指数。
近期，由韩美药品旗下亲子媒体服务平台Life Ofmom研发的APP，继1月初在安卓系统上线后，ios版也已正式上线。为了更好地为广大妈妈提供服务，在研发前期，Ofmom秉承“以人为本、简约不简单”的理念做了一系列相关调研，发现目前妊娠糖尿病已经成为孕期妈妈最高发的孕期疾病，患病率达17.8%！妊糖不仅会影响孕妈的妊娠及分娩过程，还会对母婴未来健康埋下隐患。而纵观当下，大部分母婴APP都没有关于孕期血糖的管理功能，所以Ofmom特?
提灯与地下城最近非常的火爆，很多玩家都想知道安卓和ios的数据到底互通不互通，下面就来为大家分享一下安卓苹果数据互通规则。
不负众望地，微信又对视频号放了个大招。今天，微信推出视频号主页和公众号主页关联显示功能，视频号与公众号绑定后，可以选择在视频号资料页展示公众号，或者在公众号资料页显示视频号。
天地劫幽城再临在11日的时候开启了公测，这个游戏其实也是有PC版本的，不少玩家想知道PC版和安卓以及ios的数据到底互通不互通，下面就来为大家分享一下心得。
当我们在评价一款游戏手机的性能时，通常看它的配置参数便一目了然。但是若要评价游戏手机的屏幕表现如何，则很少有标准的评分依据作参考，需要玩家通过长时间使用来做判断。因此，一款能够随着手游品质不断突破、满足游戏画面对屏幕素质要求的，才是让玩家们心仪的游戏手机产品。黑鲨作为游戏细分领域引领者，一直在探寻游戏画面与极致体验之间的平衡，而3月23日即将发布的黑鲨4系列，便是黑鲨游戏手机给出的最新答案。据曝光消息
[中国，深圳，2021年3月18日]今日，华为“昇腾众智计划”上线，最新公布140个算子和深度学习网络模型的开发需求，面向全社会组织和机构征集创新结果。昇腾众智计划是华为围绕昇腾基础软件平台推出的一项生态合作计划，旨在汇聚高校、科研院所、企业等组织和机构的开发团队，通过项目合作方式，基于昇腾基础软硬件平台开发算子、网络模型及行业参考设计，不断丰富昇腾计算产业生态，为加速千行百业智能化升级贡献智慧与力量。华为计
近日，中国裁判文书网公布了腾讯员工陈某跳槽字节被判赔还111万一案。据悉，原告腾讯称，陈某与腾讯公司订立有《劳动合同》和《竞业限制通知书》，..
4月2日下午，一段特斯拉因失控撞击人行天桥的视频在网上流传。视频显示，特斯拉损毁严重，轿车车头和前档玻璃均损毁，车轮掉落。 ..
昨日，上交所披露了《关于终止对京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定》，决定称，将终止京东数字科技控股股份..
今日，特斯拉中国公布交付数据称，第一季度特斯拉生产了超过18万辆汽车，交付了近185，000辆汽车。同时，特斯拉还表示，Model Y在中国获得了极高的..
今日滴滴乘客端APP打车列表中的快车“接受拼车”功能已升级为“极速拼车”独立选项。选择“极速拼车”在高峰期排队打车时，可帮助用户更快出发，途..
4月3日上午消息，苹果今天关闭了对iOS14.4.1系统的验证通道。换言之，如果你已经升级到了iOS14.4.2及以上版本，只能老老实实用着，无法回退到更早..
完美日记，美妆国货品牌的代表之一。从2016年上市至今，完美日记强势崛起并凭借高性价比获得了年轻人的喜爱，成为了国货美妆品牌的一匹黑马。..
一年时间（2020年）收入2亿人民币，还关联线下GMV近7亿。某种程度上说，私域已经成了文峰大世界的重要战略。 ..
线下的年轻人会把钱花在哪里?重视“社交”和“体验”的剧本杀或许是最被业界寄予厚望的一个回答。这种以角色扮演、烧脑推理为核心卖点的线下多人..
媒介理论家、思想家麦克卢汉认为:“真正有意义的信息并不是媒介所传达给人们的内容，而是不断发展和变革的媒介本身。”放在营销领域，用直白点的话..
2021年4月3日，今天是周六，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于广西三大米粉的，问题是“与柳州螺蛳粉、桂林米粉并称为广西三大米粉的是哪个?”..
2021年4月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于钱塘江的，问题是“钱塘江观潮的最佳时节是什么时候？”这个钱塘江在国内算是鼎鼎有名了，很多..
老家在西北一个十八线小县城的七童发现，身边越来越多“高龄”人群将娱乐场搬到了线上，邻居家65岁的奶奶每天给孙子做完饭后，就立即投入到抖音唱..
作为时下的“当红炸子鸡”,在线教育行业的发展势如破竹。面对百花齐放、种类繁多的在线教育平台,家长们又该如何选择呢?调查显示,家长们在选择在线..
普天同庆,鞭炮齐鸣,家人们,再工作/学习几个小时,今天的上班上课时间就结束了,清明节假期就要来了!面对这来之不易的假期,可要好好规划,外出旅行OK,..
小米电视是目前国内销量第一的智能电视品牌,但目前没有一个带摄像头的电视机产品,那么小米电视要如何视频聊天呢,我们今天就来聊一聊这个话题。首先..
援引自知名市场调研机构IDC的数据报告显示，2020Q4 联发科已成为国内5G手机芯片市场的第一名，表现相当出彩。不过联发科似乎并不满足于此，仍在持..
日前，天猫国际发布了关于《天猫国际化妆品行业发布规范》更新公示通知，规则于2021年3月30日变更公示，于2021年4月6日生效。本次更新主要针对商品..
4月1日，工信部发布关于收回部分电信网码号的通告，本次收回电信网码号共 329 个，含搜狐、小米、华泰证券、招商银行等多家知名公司。..
4月2日下午，一组特斯拉事故图片在车友群中流传，并引发众多网友关注。据了解，事发成都成华区。从流传的图片看，特斯拉冲上了过街天桥。..