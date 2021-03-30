中兴S30系列三款新机正式发布，S30 Pro最高售价2398元

最近有不少粉丝朋友私信我，3000 元价位的手机有什么推荐的？作为一个资深的手游玩家兼手机爱好者，今天就跟大家一起探讨下这个问题。根据大家的预算及网上的信息，我这边整理了目前市面上比较受欢迎，且具有代表性的几款机型：IQOO7、魅族17、荣耀V40。单从纸面数据上看，IQOO7 明显走的性能堆叠路线，搭配高通骁龙“888”处理器下，整体性能很耐打。魅族 17 和荣耀V40 分别采用了骁龙 865 和天玑1000+这两款较弱的处理器，虽然稍