中兴S30系列三款新机正式发布，S30 Pro最高售价2398元

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:今天晚上，中兴正式举行了S30系列新品发布会并发布了S30系列三款新机型，包括中兴S30 Pro和S30以及S30 SE。
在外观上，中兴S30Pro和中兴S30完全保持一致，采用了立体化3D堆叠设计，整机的厚度压缩在7.8mm，重量仅为178g。
屏幕方面，中兴S30系列采用6.67英寸的AMOLED超高清大屏，支持144赫兹超高刷新率、360赫兹触控采样率，同时还拥有10.7亿色显、800尼特峰值亮度、三重护眼保护功能。
在拍照方面，中兴S30系列搭载超强影像系统，4400万像素的超清美颜前置摄像头，支持实时视频滤镜、AI人像摄影大师，6400万像素全场景四摄，支持视频双路防抖，智能Vlog短视频、轻松拍摄、畅快分享。
中兴S30Pro搭载4400万像素超清美颜前置摄像头，支持实时视频滤镜、AI人像摄影大师。
在配置方面，中兴S30则搭载了联发科天玑720八核处理器，同样支持超级天线3.0技术，内置4000mAh电池，支持30W快充。
中兴S30Pro搭载了高通骁龙768G处理器，基于7nm工艺打造，集成了骁龙X52基带，支持主要地区的5G频段以及新一代的支持Wi-Fi6标准。内置4200mAh电池，支持55W快充。
中兴S30SE继承了S30系列的6.67英寸高清大屏，同样拥有5G超级天线3.0的强信号，5G 八核处理器，128G大内存。搭载联发科天玑700处理器，，拥有4800万像素AI三摄模组。
在售价方面，中兴S30Pro8GB+256GB版本售价2998元，中兴 S308GB+128GB版本售价2198元、8GB+256GB版本售价2398元，中兴 S30SE6GB+128GB售价1698元，这三款新机将于4月3日全渠道销售。