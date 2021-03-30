小米MIX FOLD折叠屏手机正式发布 首发液态镜头，售价9999元起

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小米MIX FOLD折叠屏手机正式发布 首发液态镜头，售价9999元起

2021-03-30 20:19 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月30日 消息:今天晚上，小米正式发布MIX FOLD折叠屏手机。该机采用内折叠屏设计，屏幕尺寸达8.01英寸， 分辨率为2480×1860（387PPI），屏幕比例为4:3，最高亮度600nit。

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小米MIX FOLD拥有2K分辨率，387PPI，支持P3广色域以及10.7亿色。 

据了解，小米MIX FOLD屏幕比 iPad mini 更大，画面屏占比高达75%，追剧、游戏、观感超绝。

 该机搭载骁龙888处理器，主摄采用1亿像素传感器，支持30X数码变焦和长焦微距。此外，小米MIX FOLD还首发了液态镜头，实现长焦镜头和微距功能合二为一。

 小米MIX FOLD拥有全新杜比视界加持，支持杜比立体声扬声器外放，带给用户影院体验。

功能上，小米MIX Fold折叠屏手机支持一键隐身、三指横滑可以进入掌上PC模式、同时还支持平行窗口、双屏拖拽、多图发送等新功能

小米MIX FOLD支持100万次的折叠和铰链20万次折叠测试，并且垫了一块无磁性钢片。

外加5020毫安时的电池+67W充电，相比友商无论在电池还是充电上都快了很多。

价格上，小米MIX FOLD12+256GB售价9999元，立体陶瓷版本16+512GB，售价 ¥12999元。

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