小米华为OPPO等国产手机集体反击 暂停下载耐克阿迪APP

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小米华为OPPO等国产手机集体反击 暂停下载耐克阿迪APP

2021-03-29 10:42 · 稿源：站长之家

因不妥言论陷入舆论“旋涡”的耐克、阿迪达斯官方App已从华为、小米、OPPO、应用宝等应用商店下架。

目前，搜索词条“Nike”、“耐克”、“阿迪达斯”已经没有相关结果。不过，苹果用户仍可从AppStore下载。

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这表明国产手机厂商已经行动起来，反击西方国家对中国棉织品的伤害贡献了一份力量。

此前，娱乐圈掀起解约潮，超40位明星艺人不惜背上千万违约金，也要支持新疆棉。

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