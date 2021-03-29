小米华为OPPO等国产手机集体反击 暂停下载耐克阿迪APP

因不妥言论陷入舆论“旋涡”的耐克、阿迪达斯官方App已从华为、小米、OPPO、应用宝等应用商店下架。
目前，搜索词条“Nike”、“耐克”、“阿迪达斯”已经没有相关结果。不过，苹果用户仍可从AppStore下载。
这表明国产手机厂商已经行动起来，反击西方国家对中国棉织品的伤害贡献了一份力量。
此前，娱乐圈掀起解约潮，超40位明星艺人不惜背上千万违约金，也要支持新疆棉。
因不妥言论陷入舆论“旋涡”的耐克、阿迪达斯官方App已从华为、小米、OPPO、应用宝等应用商店下架。
目前，搜索词条“Nike”、“耐克”、“阿迪达斯”已经没有相关结果。不过，苹果用户仍可从AppStore下载。
这表明国产手机厂商已经行动起来，反击西方国家对中国棉织品的伤害贡献了一份力量。
此前，娱乐圈掀起解约潮，超40位明星艺人不惜背上千万违约金，也要支持新疆棉。
近日，有网友发现，华为、小米等应用商店已将耐克、阿迪达斯等App下架。不久前，耐克、阿迪达斯、H&M、彪马、优衣库等品牌发布了有关新疆棉花的错误言论，遭到了众多消费者的抵制。
因不妥言论陷入舆论“旋涡”的耐克、阿迪达斯官方App从华为、小米、OPPO等应用商店下架，苹果用户仍可从AppStore下载。
站长之家在得物APP搜索发现，大量耐克产品依然在出售中，而且交易量只增不减，每分钟都有人刷新购买界面。目前，得物已登上了微博热搜，引发网友热议。
炒鞋，指的是一种资本游戏。最初是ebay等二手市场的小众爱好者把一双“有故事”的鞋加价转卖，“球鞋控”们都收藏有几百上千双鞋。后来有人进行球鞋投资，跟股票投资性质类似，俗称“炒鞋”。
3月25日，今天耐克、HM等国际知名品牌抵制新疆棉花的事件持续发酵中，在今早网传得物APP下架耐克商品，结果发现此消息为假消息，之后得物客服回应表示目前尚未接到相关通知，我们会提交有关部门。
这两天，HM、耐克、阿迪达斯等国际知名品牌碰瓷新疆棉花事件霸榜了微博热搜，彻底的激怒了中国人民，在3月25日这天，明星终止和这些品牌合作的消息接连不断，截止美股收盘，耐克收盘跌3.44%，阿迪达斯跌逾6.10%。
棉花事件的波及范围越来越广，当Nike、Adidas等国外运动品牌陷入风波，除了品牌营销团队，最着急的可能就是“鞋圈”了。对于热爱球鞋文化和“炒鞋”的鞋圈来说，棉花事件如同一场“地震”，诸多问题瞬间爆发:Nike、Adidas的鞋还能炒吗?平台还能交易这些品牌的鞋吗?寄存在平台仓库里的鞋该怎么办?抢到了限量款，该不该付款?还有那些鞋贩子，能不能趁机“抄抄底”?
刚刚，乐华娱乐发声明，宣布王一博终止与NIKE品牌的一切合作，表示坚决抵制任何污化中国的言论与行为，国家尊严不容侵犯。
这几天，H&M发声明“抵制新疆棉花”一事引发大众极度愤怒，昨日，大量线上平台已经屏蔽了H&M搜索结果。
3月24日晚间，央视新闻的官方微博发布置顶热评，抨击了H&M集团太荒谬，此前H&M集团因为子虚乌有的“新疆劳工问题”禁止了新疆棉花，引发国内网友公愤，其中更有网友扒出耐克、阿迪达斯、优衣库等知名品牌也参与到了这场闹剧之中。
昨日杨幂、易烊千玺、王一博多位艺人宣布终止与相关品牌的一切合作，耐克和阿迪达斯的股价纷纷大跌，最高跌幅时超过5%。
小米官方近日已经正式宣布了小米11超大杯系列旗舰，并表示将于3月29日正式发布小米11Pro /11Ultra两大旗舰。据此前消息，小米11超大杯将在性能、快充、影像系统等方面带来重磅升级，是一款在全方面拥有顶级配置的机皇产品。
今天下午，小米集团副总裁、手机部总裁曾学忠在其个人微博宣布，全新小米手环6将于下周一发布。此前小米已经官宣，3月29日晚19:30举办发布会，预计会有小米11Pro/Ultra、小米MIX、笔记本等产品亮相，官方表示「可能是有史以来新品最多的一次发布会」。
科技企业造车的趋势已经十分明显，有的公司已经进入到实质的建厂量产阶段，也有的公司在技术积累阶段。其中华为在汽车领域的一举一动受到了很多人的关注，最近就有消息，华为又新增了两个汽车相关的专利。
3月12日，小米汽车商标被抢注，绍兴冀祥纺织品有限公司申请注册“小米汽车”商标，国际分类为12类 运输工具、35类 广告销售。
小米集团正在快速推进造车事项，最快有望在1-2个月内立项，初步讨论的品牌定位与小鹏汽车类似，主打强科技属性的中高端市场。该计划的直接负责人为小米老将王川。
华为在今天宣布，将在3月17日下午14:30举行2021华为智能协作春季发布会，本场发布会将全程通过线上全球直播。
今日315，最高人民法院公布了《侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例》。其中，小米告“小米生活”商标侵权获赔5000万一事引发关注。据介绍，2011年4月，小米科技公司注册了“小米”商标，核定使用商品包括手提电话、可视电话等。此后还陆续申请注册了“MI”“智米”等一系列商标。
过去数十年中，中国的信创行业往往不得不“寄生”在国外企业打造的生态系统中，用国外的操作系统、CPU、服务器、软件……然而当“卡脖子”成为常态时，我们终于意识到，国家科技必须自立自强。 作为衔接计算机软硬件的核心，操作系统多年来被微软、苹果、谷歌三家公司占据国内95%以上的市场份额。而以华为、统信为代表的国内企业，正在操作系统的赛道上，向微软、苹果、谷歌这样的庞然大物发起冲锋。 近日，华为官方宣布，华为智?
这是中国信创行业最坏的时代，也是最好的时代。 在多个领域，中国信创行业被国外跨国企业垄断并压制，“卡脖子”的情况时有发生。但上到政府、中到行业，下到民众，国家科技自立自强已经成为全国共识。 作为衔接计算机软硬件的核心，操作系统是信创产业的重要组成部分，也是跨国企业垄断最严重的领域。多年以来，微软、苹果、谷歌三家公司占据国内操作系统市场超过95%的份额，长期占据主导地位。而以华为、统信为代表的国内企业，
今日，针对雷军宣布小米将造车一事，小鹏汽车创始人何小鹏发文祝福称:“人生很短，应多鼓起勇气，追求自己的精彩。我们要为勇敢者鼓掌。”..
最近在switch和ps4相关的主机贴吧的玩家都在讨论一件事，那就是一些电商平台上海外版的switch和ps4、ps5等港版日版主机都下架了，目前已经无法购买..
今日，悟空保集团旗下“悟空互助社”发布关停公告称，将于4月30日前关停悟空互助社，互助关停后，对所影响到的互助保障期和等待期中的会员赠送一份..
据上交所消息，北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“煜邦电力”)目前已于科创板IPO过会。公司持续的研发创新能力和专业的管理团队，是其能够顺..
3月27日，由深圳金蝶账无忧网络科技有限公司(以下简称“金蝶账无忧”)主办的2021财税服务行业数字化赋能大会深圳站在金蝶软件园成功举办。数位权威..
近日，根据签署的ANVA自律公约，爱快被认证为中国反网络病毒联盟成员单位（以下简称“ANVA联盟”），这是对爱快网络安全防护工作的权威肯定，标志..
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今天上午，雷军在微博上表示，4月6日将在抖音直播平台举办小米11周年特别活动，这也是雷军个人第三次直播活动。..
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近日，市场研究机构Canalys发布《Worldwide cloud infrastructure services market Q42020》报告，其中拉美地区公有云市场数据显示，华为云排名上..