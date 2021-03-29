小米华为OPPO等国产手机集体反击 暂停下载耐克阿迪APP

这是中国信创行业最坏的时代，也是最好的时代。 在多个领域，中国信创行业被国外跨国企业垄断并压制，“卡脖子”的情况时有发生。但上到政府、中到行业，下到民众，国家科技自立自强已经成为全国共识。 作为衔接计算机软硬件的核心，操作系统是信创产业的重要组成部分，也是跨国企业垄断最严重的领域。多年以来，微软、苹果、谷歌三家公司占据国内操作系统市场超过95%的份额，长期占据主导地位。而以华为、统信为代表的国内企业，