苹果或于2021年发布三防版Apple Watch，迎合极限运动需求

站长之家(ChinaZ.com) 3月27日消息:据彭博报道，知情人士称，苹果正考虑推出有着更坚固外壳的智能手表Apple Watch，目标是运动员、徒步旅行者和其他在更极端环境下使用该设备的人。苹果内部已进行讨论，最快在2021年稍晚，或2022年推出强固型Apple Watch。

据了解，最新款Apple Watch的防水性能已经达到50米——在大多数智能手表中属于高端水平。但苹果可能会让新设备更加「坚固」，给它一个橡胶的外表，这对目前铝、钛和不锈钢表壳可能容易损坏的环境很有用。

苹果通常会在9月发布新的 Apple Watch 机型，但关于Apple Watch7系列机型的传言很少。此前的消息称，苹果公司将在 Apple Watch7中加入非侵入性光学传感器，进行血糖监测。还有传言称，苹果手表的未来版本可能会采用物理按钮。

Apple Watch已经成为苹果最重要的产品之一，尽管该公司没有披露它带来了多少收入。这款设备是该公司可穿戴设备、家居和配件部门的一部分，该部门上一财年的销售额超过300亿美元。这使得它成为苹果除iPhone之外最成功的产品类别。根据Counterpoint的研究，苹果在2020年最后一个季度拥有40%的智能手表市场。

不过有熟悉此事的人士表示，这一新Apple Watch的开发最终可能被取消或推迟。对此苹果发言人拒绝置评。