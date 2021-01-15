SpaceX的星链卫星互联网服务已在英国测试 将进入更多国家

站长之家（ChinaZ.com）1月15日 消息:SpaceX的卫星宽带服务星链（Starlink）业务已经开始为美国以外的国家服务，该服务在获得英国电信监管机构许可后，目前正在英国进行测试。

据悉，去年11月，星链获得了“地面站网络牌照”。该许可证允许星链项目在英国销售卫星天线和其他通信设备，这样人们就可以接收到Starlink卫星网络发出的信号。

SpaceX公司由埃隆·马斯克于2002年创立太空探索公司，2015年该公司宣布将创建星链业务。在去年3月的一次采访中，马斯克表示，SpaceX通过提供宽带服务每年可以赚到300亿美元。

星链业务将与英国的OneWeb公司竞争，计划在2021年底之前共将1440颗卫星送入轨道。

就目前来看，星链业务主要致力于为网络不稳定或不可用的农村地区，自去年10月份以来，该公司就一直邀请美国和加拿大的人尝试其服务。

据报道和社交媒体用户称，该公司目前正在通过电子邮件邀请英国用户使用。星链将向英国客户一次收取439英镑的卫星天线和其他通信设备费用，以及89英镑的月租费和54英镑的运费。参加测试这项服务的用户预计数据传输速度将在50M到150M之间。

根据提交给英国公司注册公司之家的一份文件，SpaceX去年8月在伦敦成立了一家名为Starlink互联网服务的英国实体。据报道，希腊、德国和澳大利亚也批准了Starlink的上市。