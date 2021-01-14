字节跳动旗下悟空问答App将于2月3日停止运营

站长之家（ChinaZ.com）1月14日 消息:今日，字节跳动旗下悟空问答发布公告称，2月3日起将停止运营，关闭服务，届时悟空问答APP将无法注册、登录、发布内容、查看已发布内容及查看其他人发布的内容。

资料显示，悟空问答是一款靠谱的问答社区，专注分享知识、经验、观念。2017年6月，头条问答正式更名悟空问答。

2020年9月，国家网信办部署开展为期两个月的集中专项整治，督促“悟空问答”等20家重点“知识社区问答”平台开展自查自纠。

据悉，就在不久前，字节跳动旗下另一款APP“好好学习”也宣布将于2021年1月20日停止运营。

以下为悟空问答公告全文:

亲爱的悟空问答创作者:

悟空问答APP将于近期停止服务和运营，问答依旧会作为今日头条的重要体裁，以头条问答的形式继续运营。本次调整对帐号收益、内容推荐、帐号已有绑定关系以及帐号权益均无影响。我们会在未来加大对头条问答的投入力度，敬请保持对问答内容的创作动力和消费热情。

具体下线时间安排如下:

.2021年1月20日00:00起从各大应用商店下线，悟空问答APP将无法下载

·2021年2月3日00:00起停止运营，关闭服务，悟空问答APP将无法注册、登录、发布内容、查看已发布内容及查看其他人发布的内容。

悟空问答APP中的收益、粉丝、内容、收藏等都将迁移至今日头条APP及头条号后台

（https://mp.toutiao.com）和悟空问答pc端(https://www.wukong.com)，创作者可转移至今日头条APP、头条号后台和悟空问答pc端继续进行创作。