任天堂于今日(2021年1月5日)发出公告,宣布收购加拿大游戏开发公司 Next Level Games Inc. 所有股份,将其纳为子公司。Next Level Games Inc. 成立于2002年,知名作品包括GameCube 上的《超级玛利欧足球前锋》、Wii 上的《拳王擂台》《玛利欧足球前锋Charged》以及3DS 平台上的《路易吉洋楼2》《银河战士Prime:连邦战士》等作,也为Activision 开发过《蜘蛛人:敌友对决》《美国队长:超级士兵》等。 Next Level Game 在2014年与任