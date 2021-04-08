DNF黑暗之钥礼盒与探险之途致胜礼盒能开出什么

DNF在4月8日新出了一个黑暗之钥礼盒与探险之途致胜礼盒能，这个礼盒能开出什么很多玩家还不清楚，下面就来为大家分享一下黑暗之钥礼盒与探险之途致胜礼盒能开出什么。
出售时间 :2021年4月8日06:00~2021年4月22日05:59
|道具名称
|道具说明
|账号可购买次数/交易类型
|开启后，可以获得1个暗黑之追加券礼盒、
1个暗黑之圣者金币礼盒和1个抗疲劳秘药 （30点）。
获得的道具为账号绑定，并将于2021年4月22日凌晨6点删除。
|每个账号可购买1次
账号绑定
|开启后，可以获得1个阿拉德探险日志（5，000）、2个变身咒书、2个被封印的古代遗物、2个解封咒书和1个王者契约礼包随机礼盒(3/7/15天)。
获得的道具为账号绑定，并将于2021年4月22日凌晨6点删除。
|每个账号可购买2次
账号绑定
礼盒道具详情
|道具名称
|道具说明
|交易属性
|开启后， 可以获得1个希洛克攻坚战追加入场和奖励追加券、1个伊希斯攻坚战追加入场和奖励追加券和1个超时空漩涡追加入场和奖励追加券。追加券使用后，可以增加1次对应攻坚战每日/每周可挑战次数，每日可挑战次数为0时可以使用
|账号绑定
|开启后，随机获得5~9个圣者金币。
[道具获得概率]
5个 :25%
6个 :25%
7个 :25%
8个 :15%
9个 :10%
|账号绑定
|使用后，恢复30点疲劳值。
剩余疲劳值少于126点时，才能使用该秘药。
|账号绑定
（5，000）
|使用后，增加5，000点阿拉德探险记经验值。
达到阿拉德探险记最高等级后，不会继续增加经验值。
|账号绑定
|使用后，随机变身为一种怪物，效果持续10分钟。
变身状态下，提升10%的城镇移动速度。
|账号绑定
随机礼盒 （3/7/15天）
|开启后，可以从王者契约礼包 （3天）、王者契约礼包 (7天)、
王者契约礼包 （15天）中随机获得1个。
[道具获得概率]
王者契约礼包（3天）:50%
王者契约礼包（7天）:30%
王者契约礼包（15天）:20%
|账号绑定
|在地下城中有一定几率出现。
与解封咒书一同使用，可以获得圣者遗物箱。
|账号绑定
|与被封印的古代遗物一同使用，可以获得圣者遗物箱。
|账号绑定
温馨提示
- 1、暗黑之钥礼盒每账号只可购买1次，探险之途致胜礼盒每账号只可购买2次。限点券购买，无法赠送、放入购物篮;
- 2、暗黑之钥礼盒与探险之途致胜礼盒均为账号绑定，除变身咒书，解封咒书，被封印的古代遗物没有删除时间，圣者金币将于每月1日06:00删除外，其它所有礼盒内道具将于2021年4月22日06:00统一删除，请注意使用。