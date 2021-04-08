DNF黑暗之钥礼盒与探险之途致胜礼盒能开出什么

道具名称 道具说明 交易属性

开启后， 可以获得1个希洛克攻坚战追加入场和奖励追加券、1个伊希斯攻坚战追加入场和奖励追加券和1个超时空漩涡追加入场和奖励追加券。追加券使用后，可以增加1次对应攻坚战每日/每周可挑战次数，每日可挑战次数为0时可以使用 账号绑定

开启后，随机获得5~9个圣者金币。 [道具获得概率] 5个 :25% 6个 :25% 7个 :25% 8个 :15% 9个 :10% 账号绑定

使用后，恢复30点疲劳值。 剩余疲劳值少于126点时，才能使用该秘药。 账号绑定

（5，000） 使用后，增加5，000点阿拉德探险记经验值。 达到阿拉德探险记最高等级后，不会继续增加经验值。 账号绑定

使用后，随机变身为一种怪物，效果持续10分钟。 变身状态下，提升10%的城镇移动速度。 账号绑定

随机礼盒 （3/7/15天） 开启后，可以从王者契约礼包 （3天）、王者契约礼包 (7天)、 王者契约礼包 （15天）中随机获得1个。 [道具获得概率] 王者契约礼包（3天）:50% 王者契约礼包（7天）:30% 王者契约礼包（15天）:20% 账号绑定

在地下城中有一定几率出现。 与解封咒书一同使用，可以获得圣者遗物箱。 账号绑定