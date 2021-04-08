DNF神奇聚宝盆活动攻略 神奇聚宝盆奖励汇总

DNF在最近开启了一个神奇聚宝盆的活动，活动的时间大概是一个月，很多玩家还不清楚有什么奖励，下面就来为大家详细的介绍一下。

活动时间:2021年4月8日维护后~2021年5月6日维护前

活动期间，勇士们每天可以通过通关2次Lv17及以上推荐地下城获得1次搜索奖励的机会!每天最多可以获得5次机会!

可能出现奖励 说明 交易类型 魂灭结晶礼盒 （45个） 开启后， 可以获得45个魂灭结晶。 账号绑定 暗魂水晶礼盒 （25个） 开启后， 可以获得25个暗魂水晶。 账号绑定 暴戾搜捕团的 灵魂礼盒 （15个） 开启后， 可以获得15个暴戾搜捕团的灵魂。 账号绑定 智慧的引导 通行证礼盒 （3张） 开启后， 可以获得3张智慧的引导通行证。 账号绑定 永恒大陆困难领 主材料神秘礼盒 开启后， 随机获得1个永恒大陆困难模式领主精髓。 （精髓可通过消灭困难模式的领主获得，用于制作功能型传说装备） 账号绑定

勇士们每次进行搜索时，会随机出现奖励中的1种（所有奖励出现机率相同）。如果不是想要的奖励的话，可以使用搜索机会继续搜索，己经出现过的奖励今天之内就不会再出现。每天只能将一个宝物放入每周奖励栏中。

勇士们在确定获得3个想要的奖励之后，就可以点击按键获得本周的奖励啦!获得奖励的机会会在每周四凌晨6点重置，如果3个奖励都是同一种类的话，就会获得额外的特别奖励哦!每周最多可以选择3个奖励 。

勇士们在获得了1周的奖励之后，会累积特别奖励，特别奖励最多可以累积4级，在活动最后一周（2021.04.2906:00~2021.05.0605:59）选择获得1个累积奖励。

累积等级 奖励 详细内容 交易类型 2周 智慧的引导通行证礼盒 （10张） 开启后， 可以获得10张智慧的引导通行证。 账号绑定 3周 Lv100史诗装备随机罐礼盒 （2个） 开启后， 可以获得2个Lv100史诗装备随机罐 （武器除外） 史诗袖珍罐中无法获得永恒大陆相关装备，也不会出现可通过暗魂水晶升级的装备 账号绑定 4周 Lv100史诗袖珍罐自选礼盒（2个） 开启后，可以获得2个Lv100史诗袖珍罐自选礼盒，开启Lv100史诗袖珍罐自选礼盒，可以从Lv100史诗特殊装备袖珍罐、Lv100史诗首饰袖珍罐、Lv100史诗防具袖珍罐中选择获得1个。开启史诗袖珍罐后，会随机获得一件对应位置的智慧引导史诗装备。 史诗袖珍罐中无法获得永恒大陆相关装备，也不会出现可通过暗魂水晶升级的装备 账号绑定