DNF神奇聚宝盆活动攻略 神奇聚宝盆奖励汇总

DNF在最近开启了一个神奇聚宝盆的活动，活动的时间大概是一个月，很多玩家还不清楚有什么奖励，下面就来为大家详细的介绍一下。
活动时间:2021年4月8日维护后~2021年5月6日维护前
活动期间，勇士们每天可以通过通关2次Lv17及以上推荐地下城获得1次搜索奖励的机会!每天最多可以获得5次机会!
|可能出现奖励
|说明
|交易类型
魂灭结晶礼盒 （45个）
开启后， 可以获得45个魂灭结晶。
账号绑定
暗魂水晶礼盒 （25个）
开启后， 可以获得25个暗魂水晶。
账号绑定
暴戾搜捕团的
灵魂礼盒 （15个）
开启后， 可以获得15个暴戾搜捕团的灵魂。
账号绑定
智慧的引导
通行证礼盒 （3张）
开启后， 可以获得3张智慧的引导通行证。
账号绑定
永恒大陆困难领
主材料神秘礼盒
开启后， 随机获得1个永恒大陆困难模式领主精髓。
（精髓可通过消灭困难模式的领主获得，用于制作功能型传说装备）
账号绑定
勇士们每次进行搜索时，会随机出现奖励中的1种（所有奖励出现机率相同）。如果不是想要的奖励的话，可以使用搜索机会继续搜索，己经出现过的奖励今天之内就不会再出现。每天只能将一个宝物放入每周奖励栏中。
勇士们在确定获得3个想要的奖励之后，就可以点击按键获得本周的奖励啦!获得奖励的机会会在每周四凌晨6点重置，如果3个奖励都是同一种类的话，就会获得额外的特别奖励哦!每周最多可以选择3个奖励 。
勇士们在获得了1周的奖励之后，会累积特别奖励，特别奖励最多可以累积4级，在活动最后一周（2021.04.2906:00~2021.05.0605:59）选择获得1个累积奖励。
|累积等级
|奖励
|详细内容
|交易类型
2周
智慧的引导通行证礼盒 （10张）
开启后， 可以获得10张智慧的引导通行证。
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3周
Lv100史诗装备随机罐礼盒 （2个）
开启后， 可以获得2个Lv100史诗装备随机罐 （武器除外）
史诗袖珍罐中无法获得永恒大陆相关装备，也不会出现可通过暗魂水晶升级的装备
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4周
Lv100史诗袖珍罐自选礼盒（2个）
开启后，可以获得2个Lv100史诗袖珍罐自选礼盒，开启Lv100史诗袖珍罐自选礼盒，可以从Lv100史诗特殊装备袖珍罐、Lv100史诗首饰袖珍罐、Lv100史诗防具袖珍罐中选择获得1个。开启史诗袖珍罐后，会随机获得一件对应位置的智慧引导史诗装备。
史诗袖珍罐中无法获得永恒大陆相关装备，也不会出现可通过暗魂水晶升级的装备
账号绑定
- 1.以上活动礼盒均为账号绑定，且将于2021月5月6日06:00统一删除，请及时使用。
- 2.探索奖励每周只能获得1次，每周四06:00重置，累积奖励只能选择获得1种获得1次。