魔兽世界9.0.5pvp评分系统改版 pvp评分系统更新汇总

魔兽世界的9.0.5版本中会对PVP的评分系统进行更新改动，此次的更新会有些许的不同，下面就来为大家分享一下pvp评分系统更新汇总。

提问者A:

9.05的MMR（匹配系统评分）是不是出bug了，在竞技场2v2中我2200的MMR就会碰到2500排名第一的队伍，而在竞技场3v3中也会碰到2700和2800的嘉年华选手。

提问者B:

相比9.05之前，我感觉竞技场3v3的MMR是不是被削过了，大家也都这么觉得，而无论有没有削过，这已经使得高分玩家拒绝参与了（不排竞技场）。

蓝贴回答:

在暗影国度中，竞技场的参与度今非昔比非常庞大，并且独立玩家的总数和竞技场总局数也超过了最近的几个赛季。正如一些人注意到的，这一惊人的参与度对于处于顶尖水平的评级比赛造成了一些非预期的影响。我们的评级系统的本质是参与度的增长会令顶级玩家的MMR也随之增长最后到一个极高的数字。此时，一部分玩家的分数已经达到了我们评级系统的上限，所以他们可能在获得胜利后并不会获得分数的增长，而又因为处于这一等级的玩家数量是有限的，如果这部分玩家选择不再参与（不打竞技场），那么对于等级正好处于他们之下的玩家来说想上分就变得极为困难了。

对于这一问题我们有两个解决方案，其中之一已经存在游戏中了，而另一个解决方案则会在周二（国服周四）的服务器周常重启后生效。

方案一:

在过去七年中，魔兽世界一直有一个评级通胀系统，即参与者的平均分数（等级）每分每秒都在增加。为了便于理解，每周参与者的平均分数都会增长比如10分(比如1700增长至1710分)。

这也就意味着所有参与者包括顶尖玩家的MMR每周都会增长比如10分，所以在整个赛季中一直活跃的玩家 对比 拿了赛季奖励就不玩的玩家，在评分上拥有更多的优势。

最后，如果拥有高分的顶尖玩家不再参与后，他们的分数将会被同水平的活跃玩家超过。

方案二:

随着周常的服务器重启，匹配系统的上限分数将会提高。

这样排名靠前的顶尖玩家将会更少的遇到不奖励分数的比赛。

我们感谢每一个告诉我们这一问题的人，并且希望即将到来的改动可以改善少数受到影响的玩家的体验。