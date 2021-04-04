古人在清明节放风筝是希望什么 4月4日蚂蚁庄园今天最新答案

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古人在清明节放风筝是希望什么 4月4日蚂蚁庄园今天最新答案

2021-04-04 08:43 · 稿源：站长之家

2021年4月4日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题还是关于清明节的，问题是“古人在清明节放风筝是希望什么？”清明节放风筝是一个习俗，那么古代人在清明节是为什么放风筝呢？下面就来为大家分享一下正确的蚂蚁庄园答案。

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古人在清明节放风筝是希望什么 4月4日蚂蚁庄园今天最新答案

今天问题:古人在清明节放风筝，是希望?

A、除病消灾

B、步步高升

蚂蚁庄园今日答案:除病消灾 

解析:清明放风筝是普遍流行的习俗。在古代，风筝的历史十分悠久。古时流行的说法，风筝可以放走一年的晦气，除病消灾，所以她们乐此不疲。如果运气好，空中高飞的纸鸢还能为她们带来美妙的爱情故事，不信，把当时书写清明的诗词曲赋翻一翻，你一定能嗅出春天里浓浓的爱情气息呢

风筝又称“纸鸢”、 “鸢儿”，放风筝是清明时节人们所喜爱的活动。风筝即是用竹篾等骨架上糊上纸或绢，拉着系在上面的长线，趁着风势可以放上天空，属于一种单纯利用空气动力的飞行器。每逢清明时节，人们不仅白天放，夜间也放。夜里在风筝下或风稳拉线上挂上一串串彩色的小灯笼，像闪烁的明星，被称为“神灯”。过去，有的人把风筝放上蓝天后，便剪断牵线，任凭清风把它们送往天涯海角，据说这样能除病消灾，给自己带来好运。

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