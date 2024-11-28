iPhone17Pro或将弃用钛金属框架 转用铝和玻璃材质

站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息:据报道，苹果可能在iPhone17Pro的设计上进行重大革新，放弃目前采用的钛金属框架，转而使用铝和玻璃材料。这一变动标志着苹果可能正在重新思考其Pro机型的设计方向，注重平衡美学与功能。

当前，苹果的Pro机型以钛金属框架而闻名，因其重量轻且坚固而深受用户好评。然而，有消息源透露，iPhone17Pro将不再采用钛金属框架，取而代之的是铝制框架。尽管改变的原因尚未明确，但这一调整可能是苹果在重新审视该设备的设计语言，力求创新和实用性并重的结果。

此次重新设计不仅限于框架，iPhone17Pro的背面也将经历重大变化。据称，背面将采用部分铝制和部分玻璃的结构。背部顶部将配备一个大型矩形铝制摄像头凸块，取代现有机型中常见的玻璃凸块。与此同时，背部下半部分仍将保留玻璃饰面，以确保与无线充电兼容。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这一设计变更可能与相机系统的升级有关。较大的铝制摄像头凸起部分或许是为了容纳更先进的相机硬件或新增功能。铝和玻璃的结合则可能既能提升设备的耐用性，又能保持无线充电的便捷性。

更大的摄像头凸起无疑引发了外界对于iPhone17Pro相机系统潜在升级的猜测。尽管目前关于相机硬件的具体信息仍然有限，但这一设计变化暗示苹果可能在相机系统上进行大幅优化。

尽管这些传言引发了广泛关注，但距离iPhone17正式发布还有近一年的时间。这些关于设计和材料的报道尚未得到苹果官方确认，而苹果一向以保密著称，未来的泄露信息，特别是CAD渲染图，可能会进一步揭示更多细节。

如果这些改变属实，iPhone17Pro可能会成为苹果在智能手机设计上的一次大胆尝试。这种铝玻璃结合的材料和重新设计的相机系统，将为iPhone带来全新的用户体验。无论这些变化能否获得用户的认可，它们无疑让iPhone17的发布充满了期待。

（举报）