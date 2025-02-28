曝iPhone17Pro系列将配12GB内存 为苹果智能提供性能保障

站长之家（ChinaZ.com）2月28日 消息:最新消息显示，苹果即将发布的 iPhone17Pro 系列手机将配备高达12GB 的运行内存（RAM），这一配置主要是为了应对日益增长的人工智能(AI)功能需求。据多方消息确认，iPhone17Pro 和 iPhone17Pro Max 将采用 LPDDR5内存技术，相比目前的 iPhone16系列(8GB 内存)有了显著提升。

Apple Intelligence 功能的推出，使得设备至少需要8GB 内存才能支持其运行。自2023年起，苹果逐步将8GB 内存配置扩展至更多机型，包括 iPhone16和16Plus。今年新发布的 iPhone16e 也配备了8GB 内存，并支持 Apple Intelligence 功能。而 iPhone17Pro 系列的内存升级，不仅为设备提供了更强的性能保障，也预示着 Apple Intelligence 功能未来可能会推出更多需要更高内存支持的新特性。

除了内存升级外，iPhone17系列还将迎来一系列设计变革。据传闻，新款 iPhone 将采用全新的摄像头布局，并增强视频录制功能，使其更适合视频博主使用。此外，苹果还可能推出一款全新的超薄 iPhone，定位在 iPhone17和 iPhone17Pro 之间，可能会取代目前的 Plus 机型。

新款 iPhone 预计将在今年9月正式发布，届时消费者将能够体验到这一系列重大升级带来的全新体验。苹果一直致力于通过技术创新提升用户体验，而此次内存升级和设计变革无疑将为用户带来更多惊喜和便利。

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