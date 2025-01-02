首页 > 热点 > 关键词  > 小米汽车最新资讯  > 正文

小米汽车2025年交付目标30万辆 雷军：将持续扩充产能

2025-01-02 09:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:在跨年之际，小米集团CEO雷军在小米汽车工厂举办了一场特别的“围炉”直播活动，与观众共同迎接新年。在直播中，雷军分享了小米汽车在2024年的交付成绩，并宣布了2025年的交付目标。

雷军在直播中透露，小米汽车在2024年的交付量已超过13.5万台，这一成绩标志着小米汽车在市场上的强劲表现。基于这一成绩，雷军为2025年设定了交付30万台的目标，展现了小米汽车对未来发展的雄心壮志。

值得注意的是，小米汽车在12月28日宣布，小米SU7的全年交付量已超过13万台，提前完成了全年的目标。考虑到小米SU7是从今年4月3日开始交付的，实际的交付时间仅为9个月，这一成绩更显突出。

小米SU7 Ultra、小米汽车

小米SU7单一车型的成功，使小米汽车在多个汽车销量和交付量榜单中占据了一席之地，成绩令人瞩目。此外，雷军还提到，小米汽车在11月13日实现了第10万辆整车下线，仅用230天时间就创造了国内新车企最快下线纪录。

雷军的直播不仅是对小米汽车过去一年成绩的回顾，也是对未来发展的展望。小米汽车的快速增长和在市场中的竞争力，显示了其在新能源汽车领域中的潜力和决心。随着新年的到来，小米汽车将继续推动其产品的市场扩张，并朝着更高的交付目标迈进。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 雷军公布2025年第一个Flag：小米汽车目标交付30万台！

    今晚8点，小米CEO雷军在小米汽车工厂举办围炉”跨年直播活动。在今晚直播中，雷军表示，小米汽车今年已经交付超过13.5万台，并立下2025年第一个Flag计划明年交付目标为30万台。11月13日，小米汽车实现第10万辆整车下线，230天的时间创造了国内新车企最快下线纪录。

    ​小米汽车 ​雷军 ​交付量

  • 雷军公布2025年三个愿望：交付30万辆车、健身房打卡100次等

    2024年的最后一晚，雷军在抖音上进行了他的首次跨年直播，这场直播持续了四个半小时，主打无主题闲聊。雷军分享了他自己的三个新年愿望：第一、2025年交30万辆车，省得每个人都催我，压力很大。他已经早起去了十多次健身房，并计划在2025年继续坚持这一习惯，争取完成100次健身打卡的目标。

    ​雷军 ​跨年直播 ​新年愿望

  • 小米汽车明年交付30万辆雷军：你知道有多牛吗 比亚迪10才达成

    在跨年夜的直播上，雷军表示，2024年小米汽车完成了13.5万辆的交付量。雷军还在直播中立下flag：2025年交付目标为30万辆。该行认为小米2024年的交货量较预期强劲2025年的出货量目标亦较高，意味着新电动车业务有出色的执行能力。

    ​小米汽车 ​雷军 ​2025年交付目标

  • 雷军晒健身房照片：2025年第一次打卡

    快科技1月2日消息，今天一早，雷军在微博上晒出了他在健身房的照片，并配文：2025年第一次打卡！”这张照片不仅展示了他积极向上的生活态度，也透露出他对新的一年充满了期待与规划。原来，对于雷军来说，坚持健身已经成为了他2025年的一个重要目标之一。实际上，在过去的几周里，他已完成了十多次的锻炼。根据他的计划，在接下来的一年中，雷军希望能够将这一良�

    ​雷军健身 ​2025年目标 ​小米CEO

  • 京东科技宣布落实20薪：计划到2025年实现

    作为京东集团旗下的业务子集团，专注于为客户提供金融科技产品与技术服务，近日宣布了一项新的薪酬计划。该公司计划到2025年实现全员平均20薪，这是继2024年年终奖发放计划和超过2万名京东客服涨薪通知后，京东在年底前再次实施的大规模加薪计划。通过这一薪酬计划，京东旨在吸引和保留人才，同时激励员工的工作热情和创造力，以推动公司的长期发展和市场竞争力。

    ​京东科技 ​薪酬计划 ​加薪方案

  • 230交付10万辆！卢伟冰透露小米汽车正加速扩产

    快科技12月15日消息，小米总裁卢伟冰近日分享了小米汽车的最新进展，宣布小米汽车在230天内实现了10万辆的交付量，成为行业的新兵。目前，若下单小米汽车，客户需等待约4-5个月，因此小米正在积极扩大产能以满足市场需求。卢伟冰强调，随着新能源汽车的普及，小米汽车将对ESG（环境、社会和治理）及可持续发展目标作出重要贡献。小米汽车11月的交付量继续超过20000台，官方对达成全年超过13万台的新交付目标充满信心。小米SU7作为小米集团造车后的首款车型，自3月28日发布以来，标准版售价21.59万元，6月已开启双班生产，单月交付突破1000

    ​小米汽车 ​新能源汽车 ​卢伟冰

  • 2025年，每一个公众号都该拥有自己的智能体

    大模型只是开始，智能体是下一个里程碑。在OpenAI通往AGI的五大等级中，Agent智能体位于L3，是具备推理能力后的大模型的下一步，也是走向通用人工智能的重要一步。”在这个充满无限可能的时代，每一个人都有机会成为头号玩家。

    ​智能体

  • 进入2025年，支付宝“碰一下”的线下之战来到新阶段

    2025年来临，支付体系的双寡头:支付宝和微信支付这场大戏仍旧你方唱罢我方休，不断上演着他们的“爱恨情仇”，让我们从支付宝碰一下的视角一起见证过去不平凡又跌宕起伏的2024吧!1.支付宝“宿敌”微信支付1.1市场主导地位;常言道:既生瑜何生亮这不正是支付宝与微信支付这一对宿敌吗?现如今，支付宝与微信支付共占据国内支付市场90%的市场份额，形成双寡头格局。两者都是拥有自身生态体系、联通外部多平台应用场景的支付行业领先布局者，通过生态内场景的联通与支付体系的先发布局，优先确立了国内移动个人商业支付行业的双领先地位。随着技术的不断进步和用户习惯的逐渐培养，支付宝有望通过这一创新功能，扭转线下支付场景情况，让支付宝进一步提升其在数字支付领域的竞争力。

    ​支付宝

  • 雷军2025年首款新机：红运在握 一红到底！

    小米创始人雷军在微博上分享了2025年的首款新机REDMITurbo4的消息。他满怀热情地宣布：2025首款新机，一起红运在握，一红到底！”这样的评价无疑反映了公众对这款即将发布的新品的高度期待和认可。

    ​小米手机 ​REDMI ​Turbo

  • 元旦佳节，知希五恒与您温暖共度，携手共进2025年

    转眼间我们即将告别2024，迎来充满希望的2025。在这个辞旧迎新的时刻，知希五恒全体员工携手广大客户，共度元旦佳节，向您致以最诚挚的祝福和衷心的感谢！敬请关注知希五恒，让我们携手共进，共创美好未来！

    ​2025元旦祝福 ​五恒系统项目 ​客户支持感谢

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM