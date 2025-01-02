小米汽车2025年交付目标30万辆 雷军：将持续扩充产能

站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:在跨年之际，小米集团CEO雷军在小米汽车工厂举办了一场特别的“围炉”直播活动，与观众共同迎接新年。在直播中，雷军分享了小米汽车在2024年的交付成绩，并宣布了2025年的交付目标。

雷军在直播中透露，小米汽车在2024年的交付量已超过13.5万台，这一成绩标志着小米汽车在市场上的强劲表现。基于这一成绩，雷军为2025年设定了交付30万台的目标，展现了小米汽车对未来发展的雄心壮志。

值得注意的是，小米汽车在12月28日宣布，小米SU7的全年交付量已超过13万台，提前完成了全年的目标。考虑到小米SU7是从今年4月3日开始交付的，实际的交付时间仅为9个月，这一成绩更显突出。

小米SU7单一车型的成功，使小米汽车在多个汽车销量和交付量榜单中占据了一席之地，成绩令人瞩目。此外，雷军还提到，小米汽车在11月13日实现了第10万辆整车下线，仅用230天时间就创造了国内新车企最快下线纪录。

雷军的直播不仅是对小米汽车过去一年成绩的回顾，也是对未来发展的展望。小米汽车的快速增长和在市场中的竞争力，显示了其在新能源汽车领域中的潜力和决心。随着新年的到来，小米汽车将继续推动其产品的市场扩张，并朝着更高的交付目标迈进。

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