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报告：59%印度员工表示已准备好拥抱人工智能

2023-12-28 13:56 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🌐 印度员工中有59%对人工智能AI）工具的适应和利用感到自信，显示明年工作场所可能普遍接受AI。

2. 🏢 仅有19%的调查雇主已经实施或正在实施Generative AI等下一代技术，根据全球招聘平台Indeed的报告。

3. 🤝 雇主战略的关键部分是确保遵循道德AI原则，42%的受访者认为这是有效采用AI的关键。

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:根据《印度经济时报》的报道，近日的一份调查显示，印度员工对人工智能（AI）工具的适应和利用感到自信，达到了59%，表明明年工作场所可能会普遍接受AI。然而，仅有19%的调查雇主已经实施或正在实施Generative AI等下一代技术，根据全球招聘平台Indeed的报告。

AI机器人恋人 虚拟恋人

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

调查显示，有效采用AI的关键部分是确保遵循道德AI原则，42%的受访者认为这是不可或缺的。雇主还认为，提高人工智能与人类的合作（37%）以及对员工进行再培训/提升技能以满足技能需求(25%)将是他们希望实施的关键战略。Indeed India的销售总监Sashi Kumar表示:“数据分析师、软件工程师、销售工程师、项目经理和设计师等职位的普及，显示了雇主追求的专业知识的多样性。”

今年，员工主要关注生成AI技能（27%）和编程语言(22%)，而雇主则更倾向于招聘具有网络安全技能(37%)以及数据科学和分析(29%)等技能的人才。

调查还指出，2024年雇主面临的一个重要方面将是与职场战略对齐Gen Z的期望。多数Gen Z员工更希望他们的工作场所拥有灵活的工作安排(38%)、以目标为导向的工作(23%)和以技术为驱动的环境(18%)。

印度员工对AI的接受度较高，但雇主在采用下一代技术方面仍有较大的发展空间。调查结果强调了在科技行业取得成功的关键在于适应性和提升技能。

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