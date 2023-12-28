2023 年生成式 AI 进步的三大关键领域，为英伟达带来了丰厚的利润

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 28 日消息:OpenAI 的首席执行官 Sam Altman 承认，他对 ChatGPT 的流行感到惊讶，该聊天机器人在一年多前作为一个研究项目发布。OpenAI 团队曾经花费了整个会议讨论是否值得将这个聊天机器人开放给公众。

事实证明，OpenAI 在 2022 年 11 月发布 ChatGPT 的决定成为了生成型人工智能的定义性时刻，并为 2023 年的投资热潮和大量新产品及服务的推出奠定了基础。

从金融服务到生物医学研究，生成型 AI 已经以某种形式进入了几乎每一个行业。根据 7 月份的一项调查，大约 95% 的公共事业和能源公司正在讨论使用生成型 AI 算法。

Nvidia 的业绩表明了生成型 AI 热潮的财务影响。这家芯片制造商的图形处理单元（GPU）是 OpenAI 及 Alphabet、Meta 和一系列获得大量资金支持的初创公司所创建的大型语言模型的核心。在 2023 年前三个季度，Nvidia 的净收入达到 175 亿美元，比去年同期增长了六倍多。其股价今年上涨了 237%，远远超过标准普尔 500 指数的任何其他成员。

生成型 AI 迅速成为公司财报电话会议的热门词汇，因为每家公司都需要一个故事。有时，这个故事是痛苦的，比如数字教育公司 Chegg 在 5 月表示，它看到学生对 ChatGPT 的兴趣「显著增加」，似乎「对我们的新客户增长率产生了影响」。该公司股票在预警后的一天下跌了 48%。

也许没有哪家公司比 OpenAI 本身对生成式 AI 热潮的准备更不足。在 11 月，Altman 因与董事会的一场有关他推动开发新商业产品而牺牲安全的争议而突然被解雇。然而，Altman 在员工威胁离职和大股东联合起来为他复职后迅速重返舵手位置。

公开争执包括 OpenAI 董事会的重组，并将焦点聚焦在 AI 怀疑论者和技术推广者之间的激烈辩论上。尽管生成型 AI 的进步展示了技术解锁各种商业机会和效率的潜力，但对算法的潜在威力的恐惧也获得了同等的共鸣。一些对少数群体和弱势人群造成的现实生活中的伤害出现在 FTC 的提案、错误的逮捕、受污染的数据集等方面。

以下是 2023 年生成式 AI 进步的一些关键领域：

1. 聊天机器人

ChatGPT 的发布引发了对聊天机器人的大量投资，它展示了几个词的输入如何产生前所未有的深入和创造性回应。

ChatGPT 在发布后不久打破了成为史上增长最快的消费者应用程序的记录，目前拥有约 1 亿周活跃用户。

Google 对 ChatGPT 的成功感到措手不及，加速发布了由其 LaMDA 语言模型驱动的 Bard 聊天机器人。

2. 图像和视频生成

生成型 AI 的图像和视频生成在 2022 年出现，得益于 OpenAI 的 DALL-E 2、Stable Diffusion 和 Midjourney 等强大的图像生成器。

尽管对这些技术的兴趣仍在持续，但与聊天机器人相比，其进展有所减缓。

3. Agents 和助手

生成型 AI 不仅用于提供复杂的答案，还用于生产性地完成任务，如安排活动、预订旅行和购买礼物等。

OpenAI 最近宣布了定制版 GPT，用户可以个性化使用，以获得旅行建议、食谱帮助或创业建议。

展望未来

2023 年对于生成型 AI 的消费者兴趣和几款受欢迎产品的采用来说是重要的一年。

尽管 Nvidia 从所有炒作中受益匪浅，但未来的挑战在于企业能否展示他们对先进 GPU 和模型的大量投资能够带来产品的开发，使更多公司能够分享财富。

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