英国法院裁定：人工智能不能成为专利申请的「发明人」

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 21 日消息：英国最高法院于周三裁定，人工智能（AI）不能被列为专利申请的发明者，这一决定随着 AI 工具的广泛使用可能会产生重大影响。

这起案件起源于 Stephen Thaler 在 2018 年提交的两项专利申请，一项涉及食品包装形状，另一项涉及一种闪光灯类型。

Thaler 没有将自己列为发明者，而是命名了他的 AI 机器「DABUS」。他随后声明，他对专利的个人权利来自于「拥有创造性机器『DABUS』」。

英国知识产权局最初回应称，他未能遵守专利规定，该规定要求列出一个人作为发明者，并描述其所有权如何从该人（在本案中为 AI）那里获得。

Thaler 对此决定提出上诉，并坚称他符合 1977 年专利法规的所有要求，但被驳回。

他在英国高等法院和上诉法院提出了进一步的上诉，但都因否认 AI 可以被列为发明者而被驳回。

英国最高法院在周三的判决中表示，它没有对 AI 驱动的工具和机器创造的技术进步是否应该可申请专利，或者「发明者」一词的含义是否应该扩大进行裁决。

然而，它发现根据现行专利法，指定的「发明者」必须是「自然人」。

法院还驳回了 Thaler 的主张，即「他仍然有权提交专利申请并获得基于其对 DABUS 的所有权而描述和披露的发明的专利授予」。这又是基于专利申请必须列出发明人，并且该发明人必须是一个人。

最高法院指出，「Thaler 博士明确表示他不是发明者；他的立场是，申请中描述的发明是由 DABUS 制作的；他对这些发明的专利授予权源于他对 DABUS 的所有权。」

在提供给路透社的声明中，Thaler 的律师表示，这一判决「表明英国专利法目前完全不适合保护由 AI 机器自主生成的发明。」

Thaler 还在美国法院就同一产品提出了类似的上诉，这些法院也裁定专利必须有人类发明者。

「虽然越来越容易将 AI 及其成就拟人化，但英国最高法院重申，专利法要求发明者是自然人才能获得专利，」Osborne Clarke 律师事务所的专利诉讼律师 Tim Harris 在电子邮件评论中说。

「如果 Thaler 博士的案子是他是发明者，并使用 DABUS 作为高度复杂的工具，案件的结果可能会有所不同。然而，最高法院没有被要求决定这个问题。它也没有被要求确定更广泛的问题，如由 AI 自主执行的技术进步是否应该可申请专利。」

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