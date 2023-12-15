谷歌Chrome测试新跟踪保护功能可阻止第三方Cookie

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:谷歌宣布，它将从2024年1月4日开始向1% 的 Chrome 用户测试一项名为“跟踪保护”的新功能，作为其在网络浏览器中淘汰第三方 cookie 的努力的一部分。

该设置的设计初衷是通过默认限制网站对第三方Cookie的访问，由谷歌隐私沙盒主管Anthony Chavez表示，这将有助于限制“跨站追踪”。

参与“追踪保护”的用户将被随机选择，并在打开桌面或Android设备上的Chrome时收到通知。该功能的目标是默认情况下限制第三方Cookie（也称为“非必要Cookie”），防止它们被用于跟踪用户在不同网站之间的活动，尤其是用于提供个性化广告。

与苹果Safari和Mozilla Firefox等其他主要浏览器通过Intelligent Tracking Prevention（ITP）和Firefox中的Enhanced Tracking Protection等功能已经对第三方Cookie进行限制的方式不同，谷歌采取了更为中庸的方法，旨在制定替代方案，使用户可以在不损害隐私的情况下访问免费的在线内容和服务。

在2023年10月中旬，谷歌确认计划“从2024年第一季度开始为1%的用户禁用第三方Cookie进行测试，然后在2024年第三季度逐步扩大到100%的用户”。隐私沙盒将通过API（如Protected Audience，Topics和Attribution Reporting）来“聚合、限制或噪音化数据”，而不提供跨站或跨应用用户标识，以帮助防止用户重新识别。

通过这种方式，谷歌的目标是阻止第三方跟踪用户在不同网站上的浏览行为，同时允许网站和应用提供相关广告，并使广告商能够测量其在线广告的性能，而无需使用个体标识符。

Chavez表示:“通过追踪保护、隐私沙盒以及我们在Chrome中推出的所有功能，我们将继续努力创建一个比以往更加私密、对所有人都普遍可访问的网络。”

谷歌的新追踪保护功能标志着其在用户隐私保护方面的不断努力，旨在在确保广告商利益的同时，为用户提供更加安全、隐私友好的在线体验。

（举报）