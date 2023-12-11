荣耀申请注册荣耀魔方大模型、MAGIC大模型商标

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:天眼查App显示，近日，荣耀终端有限公司申请注册“荣耀魔方大模型”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为等待实质审查。此前，该公司曾申请两枚“MAGIC 大模型”商标。

据悉，荣耀CEO赵明在上个月透露了公司的相关计划，荣耀将推出自研的70亿参数端侧AI大模型和全新云服务，并将推动荣耀端侧AI大模型与MagicOS深度融合。

荣耀端侧AI大模型已经可以实现2-10B+的参数级别，而云端大模型则可以达到10-100B+。

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