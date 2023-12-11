荣耀申请注册荣耀魔方大模型、MAGIC大模型商标

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:天眼查App显示，近日，荣耀终端有限公司申请注册“荣耀魔方大模型”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为等待实质审查。此前，该公司曾申请两枚“MAGIC 大模型”商标。
据悉，荣耀CEO赵明在上个月透露了公司的相关计划，荣耀将推出自研的70亿参数端侧AI大模型和全新云服务，并将推动荣耀端侧AI大模型与MagicOS深度融合。
荣耀端侧AI大模型已经可以实现2-10B+的参数级别，而云端大模型则可以达到10-100B+。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:天眼查App显示，近日，荣耀终端有限公司申请注册“荣耀魔方大模型”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为等待实质审查。此前，该公司曾申请两枚“MAGIC 大模型”商标。
据悉，荣耀CEO赵明在上个月透露了公司的相关计划，荣耀将推出自研的70亿参数端侧AI大模型和全新云服务，并将推动荣耀端侧AI大模型与MagicOS深度融合。
荣耀端侧AI大模型已经可以实现2-10B+的参数级别，而云端大模型则可以达到10-100B+。
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据天眼查显示，近日荣耀终端有限公司申请注册荣耀魔方大模型”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为等待实质审查。荣耀还申请注册了Magic大模型”MagicGPT”以及MagicAI”等商标。荣耀Magic6系列手机预计将会在春节前发布，这也就意味着荣耀Magic6系列有望率先搭载自研的端侧AI大模型，大家可以期待一下。
拼多多成立了一个数十人的大模型团队，该团队将探索大模型在拼多多客服、对话等场景下的应用，并拓展至其旗下跨境电商平台TEMU的智能客服、搜索、推荐等业务场景。整个进程仍处于研发阶段。通过大模型的应用，拼多多可以提供智能化的推荐和虚拟客服，提高购物体验和销售转化率，同时还可以进行供应链管理、库存预测和销售预测，提高运营效率和管理水平。
21世纪是否是“生命科学的世纪”还是未知，但一定是AI大模型的世纪。互联网头部企业纷纷发布大模型，产品呈全面开花之势;字节跳动创始人张一鸣公开表示字节跳动无法错过AIGC，挑灯夜读OpenAI的论文，并在卸任CEO两年后在香港成立个人投资基金CoolRiverVenture，重点关注AI领域;华为创始人任正非则指出:“ChatGPT把计算、管道流量撑大，华为的产品就有了机会。或许在“虚假繁�
在昨日的电话会议上，快手首席执行官程一笑表示，今年初，快手启动了新的AI战略，并设定了战略目标，希望确保自己在可能到来的新技术突破中保持国内领先地位。快手研发的“快意”130亿和660亿大模型已达到了行业内同等规模的领先水平。这些产品的推出进一步推动了快手在AI技术领域的领先地位，并为创作者提供了更多元化的内容创作工具。
所谓的“套壳”，并不意味着国产大模型黑暗的前景。国产大模型套壳，是个被吐槽已久的现象。从产业的角度来说，只有更多具有创新潜力的企业，从AI浪潮初期的“大过滤器”中幸存了下来，未来更多的自主创新，才可能相继出现。
BlueLM蓝心大模型是vivo研发的一种通用人工智能语言模型。它是基于Transformer架构的，并使用了大量的文字和代码数据进行训练。以上就是BlueLM蓝心大模型的全部介绍了，感兴趣的小伙伴可以点击上方链接前往体验。
vivo蓝心大模型是vivo自研的通用大模型矩阵，它包含了十亿、百亿、千亿三个参数量级的模型，可以用于文本、语音、图像等多种模态的场景。vivo蓝心大模型具有以下五个特点:大全、算法强、真安全、自进化、广开源。以上就是vivo蓝心大模型的全部介绍了，感兴趣的小伙伴可以点击上方链接前往体验。
一年即将过去，回望整个2023，我们会觉得这是一个毫无疑问的“AI大模型之年”。全球兴起了数百个大模型。大模型的价值的深度与广度，将在这个时代中熠熠生辉。
图:ChatGPT错误提示丨来源:OpenAI今年关注AI大模型的朋友，对这个画面一定不陌生了。大模型狂飙至今，已逼近一周年。做到这一点，或许我们就离真正“你有、你治、你享”的AI不远了。
OpenAI的开发者日活动后，GPTs模式引发了新一轮的AI热潮，开发者调用过分火爆，甚至导致OpenAI服务器一度宕机。花式把玩GPTs的经验，以及围绕这种新形态的巨大争议开始涌现。但今天绝大多数的大模型，结局恐怕只能是躺在历史空隙与开源平台上，成为大时代的小脚注。
Recast Studio是一个AI驱动的工具,可以在几分钟内自动将您的播客剧集转化为短视频剪辑,并为您编写节目说明、博客文章、社交媒体帖子等。无需付费即可试用。
Hex Magic是一款AI辅助数据分析工具，提供Magic AI工具以加速数据项目，包括Magic Analysis、Magic Charts、Magic Fix等功能。产品定位于为用户提供便捷、高效的数据分析体验。
Trūata Calibrate是一款云原生软件，通过智能自动化功能，帮助组织快速有效地测量和减轻数据隐私风险。该平台提供了一个智能、标准化的解决方案，用于管理隐私风险，并确保数据可以在整个业务生态系统中安全使用。它可以扫描数据资产以识别直接和间接的隐私风险，执行有针对性的去标识化，以快速实现安全数据共享，并创建合规的审计轨迹。Trūata Calibrate将隐私设计融入日常运营中，解锁数据，并确保数据可以自信、负责任和合规地使用。
MLJAR提供出色的数据科学工具和学习材料，帮助用户理解和利用他们的数据。产品功能包括自动化机器学习、将笔记本转换为交互式网络应用、使用LLMs生成Python图表、构建自己的SaaS以及服务器和网站监控。MLJAR的优势在于提供XAI能力、公平的机器学习、模型解释、公平度指标、以及快速检测异常并及时通知。定价方面，MLJAR提供了多种产品比较和决策树、随机森林、Xgboost、LightGBM、CatBoost等算法的比较。定位于数据科学工具领域。
Vicuna 是一个开源聊天机器人，通过在用户共享的对话中对 LLaMA 进行微调训练。初步评估使用 GPT-4 作为评判者表明，Vicuna-13B 在超过 90％的情况下达到了 OpenAI ChatGPT 和 Google Bard 的 90％* 质量，并在超过 90％* 的情况下胜过 LLaMA 和 Stanford Alpaca 等其他模型。Vicuna-13B 的训练成本约为 300 美元。代码和模型权重以及在线演示均可供非商业使用。
Mezzi是一个新的理财工具,用户可以通过它获得高级财富顾问才能获得的个性化投资建议,简化理财操作,优化投资组合配置。
Megatron-LM 是由 NVIDIA 应用深度学习研究团队开发的一种强大的大规模 Transformer 模型。该产品用于大规模训练 Transformer 语言模型的持续研究。我们使用混合精度，高效的模型并行和数据并行，以及多节点的 Transformer 模型（如 GPT、BERT 和 T5）的预训练。
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Google T5 是一个统一的文本到文本转换器，通过在大型文本语料库上进行预训练，可以实现在多个 NLP 任务上取得最先进的结果。它提供了加载、预处理、混合和评估数据集的代码，并且可以用于对已发布的预训练模型进行微调。
AXLearn是Apple基于JAX和XLA构建的深度学习库,采用面向对象的方式解决软件工程在大规模深度学习模型开发中的挑战。它的配置系统允许用户从可重用的构建块中组合模型,并与其他库(如Flax和Hugging Face transformers)集成。AXLearn旨在扩展训练规模,支持数百亿参数的模型在数千个加速器上高效训练,适合在公有云上部署。它还采用全局计算范式,允许用户描述全局虚拟计算机上的计算,而不是单个加速器。AXLearn支持广泛的应用,包括自然语言处理、计算机视觉和语音识别,并包含用于训练最先进模型的基线配置。
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