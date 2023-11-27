生成式人工智能将取代印度 46% 的会计任务时间

**划重点:** 1. 🔄 印度报告显示，白领职业（如会计、文书、行政秘书等）中有30%或更多的工作时间可以由生成式人工智能完成。 2. 📊 印度会计和簿记职位将是最受影响的，替代比例高达46%;其次是文字处理和相关职位，替代比例为40%。 3. 🤝 生成式人工智能的崛起引发了对员工和雇主的思考，如何在变革浪潮中充分利用人工智能和人类技能。

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:印度近日发布的一份报告显示，生成式人工智能（Gen AI）有望在白领职业中替代约30%或更多的工作时间，尤其在会计、文书、行政秘书等领域。据学习机构Pearson的报告指出，这一趋势在印度尤为显著，其中最受影响的是会计和簿记职位，其替代比例高达46%。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

与此相比，蓝领工人的工作中，如纺织工、服务生、烘焙师等，在一个工作周中，仅有不到1%的工作可以由生成式人工智能完成。报告还强调，许多行政职位存在重复性任务，如安排约会、回答电话等，这些任务可以轻松地由生成式人工智能复制执行。

生成式人工智能的崛起对印度的职业影响差异显著，白领和蓝领工作的任务影响之间存在29%的显著差异。在印度，受影响最大的职位是会计和簿记，替代比例为46%，其次是文字处理和相关操作，替代比例为40%。

Mike Howells，Pearson Workforce Skills的总裁表示:“随着员工展望未来，了解哪些工作受到人工智能的威胁使他们能够做好准备。他们还应考虑生成式人工智能可能创造新岗位的领域。员工和雇主应该思考如何在这场变革浪潮中，充分利用人工智能和人类技能的优势。”

报告中还指出，在印度，受影响最小的职位是运输和通信以及销售和营销经理。Pearson的“Skills Outlook”系列报告涵盖了澳大利亚、巴西、印度、美国和英国等五个国家，研究了生成式人工智能对5000多个职位的影响。

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