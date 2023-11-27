新加坡樟宜机场测试人工智能安检以缩短时间

## 划重点: - 🤖 新加坡樟宜机场正在测试一套人工智能驱动的系统，可以潜在地减少乘客安检时间。 - 🧳 在3号航站楼进行的试验使用人工智能和机器学习来筛选和解释X射线机器检查登机口行李的图像，从而减少处理这些图像所需的时间和人为错误的机会。 - 📈 初步结果显示，新系统在标记一些禁止物品方面表现得和或优于人类安检员，这一发展仍处于早期阶段，最终目标是提高自动化水平。

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:新加坡樟宜机场正在采用人工智能技术进行安检，以缩短乘客安检时间。据《海峡时报》周日报道，该机场正在3号航站楼进行一项试验，利用人工智能和机器学习技术来分析和解释X射线机器检查登机口行李的图像。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这项新技术有望减少处理图像所需的时间，并降低人为错误的机会。据报道，初步结果显示，新系统在标记一些禁止物品方面的性能与或优于人类安检员。

该发展仍处于早期阶段，但最终目标是提高机场安检的自动化水平。这一举措与预计明年新加坡金融中心的旅客数量将恢复到疫情前水平以及此后持续增长的趋势相一致。

同时，新加坡正在建设其第五个机场航站楼，而与马来西亚南部柔佛州的高铁联系也预计在未来几年内完成。

这一尝试采用先进技术来提升机场安检效率，显示了新加坡机场管理方对未来旅行需求的积极应对，也是对科技创新在提升交通领域效能方面的一次有益尝试。

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