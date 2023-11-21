阿里达摩院立功！AI可实现大规模早期检测

胰腺癌，被称为 “癌症之王”，是中国和全球生存率最低的恶性肿瘤之一。早期胰腺癌通过手术可以有很高的切除率和生存率，但由于其位置隐匿且缺乏有效的筛查手段，80% 的胰腺癌一旦发现就已经晚期。

然而，阿里巴巴的达摩院与全球多家医疗机构合作，在体检中心和医院等无症状人群中使用人工智能（AI）技术进行胰腺癌筛查。通过简单的平扫 CT，他们在超过2万名真实病人中发现了31例临床漏诊病变，其中包括2例早期胰腺癌病患已成功进行手术治疗。

这项研究成果刊发在国际医学顶级期刊《Nature Medicine》上，并受到了专家的高度评价。研究团队利用独特的深度学习框架，通过放大和识别平扫 CT 图像中微小病灶的特征，实现了高效且安全的早期胰腺癌检测。他们还解决了过去筛查手段中假阳性率高的问题。

这项研究构建了迄今为止最大的胰腺肿瘤 CT 训练集，并通过全球多家医院的验证，得出了92.9% 的敏感性和99.9% 的特异性。该技术已经在医院和体检等场景中使用超过50万次，每1000次只有一次假阳性，未来还将进行更多的临床验证。

此外，这项技术还在其他高发癌症，如食管癌、肺癌、乳腺癌、肝癌、胃癌和结直肠癌等方面取得了阶段性进展。研究成果已经发表在多个医学期刊和人工智能顶级会议上。

这一突破性的研究将为胰腺癌的早期筛查提供新的希望，有望改变胰腺肿瘤不被推荐筛查的观点。胰腺癌的早期检测将有助于提高生存率，为患者争取更多的治疗机会。

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