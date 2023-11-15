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思科发布AI就绪指数:加拿大仅有9%企业做好准备

2023-11-15 10:38 · 稿源：站长之家

### 划重点:

1. 💼 **企业准备度不足:** 加拿大只有9%的组织充分准备好部署和利用人工智能技术，其中一半以上的企业承认未来12个月内不采取行动将对业务产生严重影响。

2. 🌐 **紧迫性和挑战:**55%的企业表示最多只有一年时间来实施人工智能战略，但面临基础设施、数据隔离、人才培养等多方面的挑战，其中83%的受访者承认组织内存在数据孤岛。

3. 🚀 **积极迹象和努力:** 尽管存在挑战，95%的组织已经或正在制定人工智能战略，68%的组织被评为领跑者或追赶者，表明加拿大企业在积极准备以人工智能为中心的未来。

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:思科发布的首个人工智能就绪指数显示，加拿大企业在部署和利用人工智能技术方面仅有9%的充分准备。这项调查覆盖了全球8000多家公司，旨在响应人工智能的加速采用。报告突出了企业在关键业务支柱和基础设施方面的准备情况，揭示了这些差距可能在不久的将来构成严重风险。

脑机接口 AI机器人

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

根据调查，加拿大96%的组织表示过去六个月中，其公司部署人工智能技术的紧迫性有所增加。然而，战略、基础设施、数据、治理、人才和文化六个关键业务支柱之间存在相当大的差距，只有9%的公司表示已经做好将人工智能融入其业务的充分准备。

企业正在与时间赛跑，55%的公司表示最多只有一年的时间来部署人工智能战略，否则将对业务产生负面影响。这凸显了企业对于采取行动的紧迫性，并突显了在未来面临的挑战。

然而，报告也呈现了积极的迹象。95%的组织已经或正在制定人工智能战略，68%的组织被评为领跑者或追赶者，仅有6%属于未准备的落后者。这可能与96%的受访者表示在过去六个月中，对人工智能的部署紧迫性增加有关。IT基础设施和网络安全被指出是人工智能部署的首要优先领域。

加拿大企业在采用、部署和充分利用人工智能潜力方面存在巨大差距。思科加拿大公司总裁Shannon Leininger表示:“企业需要全面考虑人工智能准备的要素，以便我们不仅能够掌握人工智能所提供的一切，而且能够负责任地这样做。”

调查结果还揭示了在人工智能领域面临的一系列挑战。数据隐私和安全成为最大的问题，83%的受访者认为这是由于组织中存在数据孤岛造成的。人才培养也是一项重要议题，87%的受访者表示计划投资于提高员工的人工智能技能，但21%的受访者对于是否有足够的人才提高技能表示怀疑。

总体而言，加拿大企业在人工智能准备方面取得了一些进展，但仍需面对多方面的挑战，包括基础设施、数据整合和人才培养。加强在六个关键业务支柱上的准备度，将有助于企业更好地迎接人工智能时代的挑战。

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