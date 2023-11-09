专注于去中心化人工智能的初创公司 Ritual 获得 2500 万美元融资

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 9 日消息:在 Web3 投资者 Niraj Pant 和前 Palantir 建筑师 Akilesh Potti 的带领下，去中心化人工智能平台 Ritual 宣布完成 2500 万美元种子轮融资。由 Archetype 领投，Accomplice 和 Robot Ventures 参投。

Ritual 不仅致力于推动 AI 技术的增长和新体验的创造，更重要的是，它旨在解决 AI 模型集中在少数公司手中带来的透明度不足、计算完整性证明困难和数据隐私问题。Pant 强调，密码学的进步可在 AI 中保障用户完整性，提升隐私保护，并减少审查抵抗。

通过将 Web3 原则——透明性、开源、隐私保护和完整性——应用到 AI 领域，Ritual 将确保这项关键技术的未来更开放、普遍可及。该平台将使 Web3 公司能够提供与 AI 模型交互的计算上链证明。在 Web2 环境中，例如医疗保健领域的公司，可以利用 AI 处理客户的敏感财务和健康信息。

Ritual 计划利用零知识证明（zk）技术和 Outline Processor Markup Language（OMPL）确保计算完整性，并提供更多关于用于图像处理的图形处理单元（GPU）的访问选项。

Ritual 预计于 2024 年初推出其平台，并正在积极寻找跨企业和 Web3 的开发者加入其团队。

（举报）