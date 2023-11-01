中农网宣布内测白糖产业AI大模型“AI糖”

🔍 划重点: 1. 中农网旗下沐甜科技发布“AI糖”大模型，服务于白糖产业，旨在提供智能助手功能，支持采购、期现交易、行业资讯需求。 2. 作为白糖行业首个生成式AI大模型，该系统经过多年深耕和数字化探索，具备强大的信息获取、分析和处理能力。 3. “AI糖”目前发布的1.0版本仍在快速成长阶段，将与白糖行业各参与者共同协作，不断升级迭代，丰富其功能与应用场景。

站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:中农网旗下沐甜科技股份有限公司于10月31日下午在海口召开了“白糖产业AI大模型1.0推介会”，正式发布了名为“AI糖”的大模型的内测版本。

这一生成式自然语言模型旨在服务于白糖全产业链的用户，为那些有采购需求、从事期现交易、或对白糖行业资讯有长期需求的用户提供货源资讯共享、货源筛选、行情百科、以及交易策略等多种服务。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

作为白糖行业的首个生成式AI大模型，“AI糖”依托中农网多年对白糖产业的深耕和对数字化的探索，构建了“白糖+AI助手”的人工智能体系。这个模型在白糖行业的多个细分场景中具备强大的动态信息获取、智能分析和处理能力，从而更好地满足市场需求，帮助糖业人提高生产效率、降低成本，以及提升产品质量，为白糖产业的可持续发展贡献力量。

在发布会上，沐甜科技CEO黄汝军向白糖行业资深从业者们展示了“AI糖”的基础功能，包括行业知识科普、行情资讯问答和数据分析等，以及它在白糖行业各应用场景中的优势功能，如白糖采购的优化、榨季追踪、智慧配送和物流报价。

黄汝军表示，目前发布的“AI糖”白糖产业AI大模型1.0版本仍在快速成长阶段，需要不断升级迭代与完善。他还宣布“AI糖”将开放给白糖行业上下游客户提供内测，希望这个智能助手未来能像用户真正的助理一样，主动推送白糖行情月报、年报等资讯，同时支持用户通过对话发布他们的购糖需求。

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