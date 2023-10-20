YouTube计划推新AI工具：让你可以模仿自己偶像的声音

划重点: 1. YouTube计划推出一项新的AI工具，允许用户录制音频，模仿他们最喜欢的艺术家的声音。 2. 尽管细节有限，但YouTube已与音乐公司接触，以获取歌曲版权来培训该工具。 3. 人工智能在音乐领域的应用引发了一系列问题，包括内容限制、变现化和艺术家权益。

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:如果你一直梦想能像你最喜欢的巨星一样唱歌，那么YouTube的一项新功能可能会让你的梦想成真。YouTube计划推出一种人工智能（AI）工具，允许创作者用他们最喜欢的音乐家的声音录制音频。

尽管有关该工具的细节尚未披露，但据报道，YouTube已与索尼音乐娱乐公司、环球音乐集团和华纳音乐集团等音乐公司接洽，以获得歌曲版权，以用于培训该工具。

这一举措引发了关于人工智能在音乐领域应用的一系列问题。首先，有关生成的内容将受到什么样的限制?创作者是否可以随心所欲地录制音频?其次，如何进行变现?由人工智能生成的模仿音频可能会产生收入，但如何分配这些收入将成为一个问题。艺术家是否会分享这些收入?最重要的是，如果有人生成了一首合法歌曲，但其中包含不经艺术家同意的信息，艺术家是否有权追索?

在音乐领域使用人工智能存在一些不确定性，但YouTube似乎正在积极拥抱新兴技术，以应对挑战。他们不久前制定了一项政策，以允许创作者进行创造性表达，同时保护其平台上的艺术家。现在，他们正计划添加人工智能生成的音频模仿作为实际功能的一部分。这一举措将进一步推动音乐与人工智能的融合，尽管仍需解决一系列法律和伦理问题。

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