韩国三星、Kakao和Naver纷纷布局医疗领域生成式AI市场

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日 消息:随着生成式AI在医疗领域的不断发展，大型IT公司如三星、Kakao和Naver相继推出了面向医疗领域的生成式AI系统。生成式AI旨在根据用户的具体需求生成各种内容，包括小说、诗歌、图像、视频、编程和艺术，通过从数据源中学习实现这一目标。其中一个典型的例子就是ChatGPT，它通过简单提出问题即可提供详细答案。

最近，三星电子的子公司Harman进入了不断增长的医疗领域生成式AI市场。Harman表示，他们推出了名为HealthGPT的生成式AI解决方案，使医生、研究人员和机构能够提供先进的患者护理，进行医疗研究并做出明智的决策。该公司表示，HealthGPT建立在负责任的AI原则之上，经过了广泛的测试，使用了自动化的LLM（个人语言模型）测试框架，并得到了医疗专家的验证。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

HealthGPT提供实时、具有上下文意识的临床见解，帮助医疗专业人员做出关键决策。它还利用LLM微调框架以提供最佳性能，其他功能包括自动化的LLM评估框架、使用量子化等先进的部署技术进行成本优化，以及通过数据见解加速药物发现和研究。

与此同时，韩国的一些公司也积极开展了面向医疗领域的生成式AI开发工作。例如，Kakao Brain开发了一款使用大型模型和生成式模型为放射科医生生成初步阅片报告的AI CAD。AI CAD是一种允许AI为患者胸部X光图像的症状写医生意见的解决方案。Naver此前也推出了各种专门用于医疗领域的AI技术，包括将医学信息自动转化为医学术语的“Smart Survey”、通过语音识别创建医疗记录的“VOICE EMR”、查询和分析医疗记录和体检结果的“Patient Summary”以及通过AI呼叫服务关心用户的“Clova CareCall”。

其它公司也都在积极开发着以医疗领域为重点的生成式AI。今年早些时候，谷歌也推出了Med-PaLM，一个旨在为医生和患者提供有用答案的聊天机器人。Med-PaLM自今年4月以来一直在美国的一些医疗机构推出。谷歌还在不断增加“多模式”功能，以帮助提高患者的治疗结果，通过综合信息，如X光和乳房X光等。

亚马逊也于今年8月推出了AWS Health Scribe，这是一款使用生成式AI和语音识别来自动填写患者医疗记录的解决方案。该服务由亚马逊的云部门Amazon Web Services（AWS）推出，它能识别医生和患者之间的对话，并实时创建医疗记录。具体而言，该服务符合美国的医疗法律要求，生成患者记录，但不保存客户信息。亚马逊希望这一工具可以通过生成特定信息，如医学术语和药物，来节省时间。

微软还于今年3月推出了一个名为Docs Express的医疗记录应用，使用了它在2021年收购的人工智能公司Nuance开发的GPT-4多模式LLM。该应用可以实时转录医生和患者之间的对话，并使用GPT-4生成医疗记录。Nuance强调，Doctors Express每名患者可以节省七分钟的时间，并使医生更专注于患者。

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