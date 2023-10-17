首页 > 业界 > 关键词  > 三星最新资讯  > 正文

韩国三星、Kakao和Naver纷纷布局医疗领域生成式AI市场

2023-10-17 17:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日 消息:随着生成式AI在医疗领域的不断发展，大型IT公司如三星KakaoNaver相继推出了面向医疗领域的生成式AI系统。生成式AI旨在根据用户的具体需求生成各种内容，包括小说、诗歌、图像、视频、编程和艺术，通过从数据源中学习实现这一目标。其中一个典型的例子就是ChatGPT，它通过简单提出问题即可提供详细答案。

最近，三星电子的子公司Harman进入了不断增长的医疗领域生成式AI市场。Harman表示，他们推出了名为HealthGPT的生成式AI解决方案，使医生、研究人员和机构能够提供先进的患者护理，进行医疗研究并做出明智的决策。该公司表示，HealthGPT建立在负责任的AI原则之上，经过了广泛的测试，使用了自动化的LLM（个人语言模型）测试框架，并得到了医疗专家的验证。

AI研究 AI医疗 医生

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

HealthGPT提供实时、具有上下文意识的临床见解，帮助医疗专业人员做出关键决策。它还利用LLM微调框架以提供最佳性能，其他功能包括自动化的LLM评估框架、使用量子化等先进的部署技术进行成本优化，以及通过数据见解加速药物发现和研究。

与此同时，韩国的一些公司也积极开展了面向医疗领域的生成式AI开发工作。例如，Kakao Brain开发了一款使用大型模型和生成式模型为放射科医生生成初步阅片报告的AI CAD。AI CAD是一种允许AI为患者胸部X光图像的症状写医生意见的解决方案。Naver此前也推出了各种专门用于医疗领域的AI技术，包括将医学信息自动转化为医学术语的“Smart Survey”、通过语音识别创建医疗记录的“VOICE EMR”、查询和分析医疗记录和体检结果的“Patient Summary”以及通过AI呼叫服务关心用户的“Clova CareCall”。

其它公司也都在积极开发着以医疗领域为重点的生成式AI。今年早些时候，谷歌也推出了Med-PaLM，一个旨在为医生和患者提供有用答案的聊天机器人。Med-PaLM自今年4月以来一直在美国的一些医疗机构推出。谷歌还在不断增加“多模式”功能，以帮助提高患者的治疗结果，通过综合信息，如X光和乳房X光等。

亚马逊也于今年8月推出了AWS Health Scribe，这是一款使用生成式AI和语音识别来自动填写患者医疗记录的解决方案。该服务由亚马逊的云部门Amazon Web Services（AWS）推出，它能识别医生和患者之间的对话，并实时创建医疗记录。具体而言，该服务符合美国的医疗法律要求，生成患者记录，但不保存客户信息。亚马逊希望这一工具可以通过生成特定信息，如医学术语和药物，来节省时间。

微软还于今年3月推出了一个名为Docs Express的医疗记录应用，使用了它在2021年收购的人工智能公司Nuance开发的GPT-4多模式LLM。该应用可以实时转录医生和患者之间的对话，并使用GPT-4生成医疗记录。Nuance强调，Doctors Express每名患者可以节省七分钟的时间，并使医生更专注于患者。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • RobotaLife:智能加密货币交易机器人

    RobotaLife是一款智能加密货币交易机器人，它提供了自定义交易机器人构建、回测和部署的功能。用户可以连接交易所账户，通过RobotaLife进行自动交易，并且可以使用第三方应用程序如TradingView、Telegram等进行集成。

    加密货币 交易机器人 自动化交易

  • ayraa:你的个人AI助手，连接和管理所有你喜欢的应用程序

    Ayraa是一个个人AI助手，帮助你在工作中连接和管理所有你喜欢的应用程序。它能帮助你保持组织、搜索、查找答案，让你不再错过重要信息。Ayraa能够捕捉、整理并发布你团队的长篇战略备忘录，实时更新企业内部的新闻和动态。它还提供企业级搜索功能，可在整个工作空间内使用对话式搜索和查询。Ayraa还能与Slack集成，实现自动发布和搜索知识，让你无需离开Slack即可完成相关操作。

    AI助手 应用程序连接 工作组织

  • flowRL:UI个性化，用AI提升产品收入

    flowRL是一款利用实时用户体验个性化和强化学习提升产品收入的工具。它通过AI算法为每个用户定制独特的应用体验，根据用户的行为进行实时UI调整，以最大程度地符合其偏好。我们的机器学习模型采用强化学习技术，能够不断学习和优化用户数据，以达到任何目标指标，从用户留存到收入和用户生命周期价值。

    AI 个性化 实时

  • Masterpiece X:现代创作者的3D创作平台

    Masterpiece X是现代创作者的3D创作平台。它可以生成、编辑、分享和使用3D内容。该平台提供了生成、编辑和分享3D模型的功能，还提供了API库供开发者使用。Masterpiece X的功能强大，使用简便，适用于各种设计创作场景。

    3D创作 设计 创作者

  • FunBlocks AI:AI写作工具，提高写作和学习效率

    FunBlocks是一款提高写作和学习效率的AI工具。它以编辑器为界面，让你与AI助手协同工作。此外，FunBlocks还是一个零代码AI应用开发平台，只需编写提示即可创建个性化的AI应用，让你轻松掌握最新的AI技术。FunBlocks的AI应用可以帮助你完成各种任务，包括文章摘要、知识学习、头脑风暴、续写文章、文本优化、大纲制作、邮件和社交媒体推广文章的撰写等。此外，它还提供笔记、文档、幻灯片等多种功能，使用户能够在线创建、编辑文件，并将它们组织成页面、目录、项目等形式，构建在线知识工作空间。

    写作 知识管理 AI应用

  • Overwatch Data:实时全球理解

    Overwatch Data构建了开源情报的共同操作平台，为公司和政府机构提供发现、监测和理解最重要的信息和风险的能力。它提供实时的新闻、社交媒体和暗网监控，以及欺诈、金融犯罪、全球情报和重大事件的智能分析。Overwatch提供完全可定制的平台，简化用户的使用体验，并提供直观的数据可视化。它还提供实时的执行摘要和自由问答功能，帮助用户更好地了解和分析数据。Overwatch适用于欺诈、安全、品牌保护、金融犯罪情报等场景。

    欺诈 安全 品牌保护

  • hoopsAI:实时生成个性化交易建议

    hoopsAI是一款基于人工智能的交易分析平台，提供实时生成的个性化交易建议。通过深度学习技术，hoopsAI能够为用户提供针对各种资产（如股票、商品、货币等）的顶级分析和交易策略，帮助用户发现新的投资机会。平台根据用户的需求定制独特的交易思路，并持续监测和跟踪投资想法，帮助用户从中学习和理解市场。无论你是新手还是经验丰富的投资者，hoopsAI都能为你提供量身定制的交易建议和策略，助你在交易中取得更好的成果。

    人工智能 交易分析 个性化建议

  • Hexofy:一键网页数据抓取浏览器插件，现在有了人工智能

    Hexofy是一个一键网页数据抓取的浏览器插件,用户只需要点击按钮,就可以提取网页上的文本、表格、图片等数据,极大提高工作效率。它支持主流网站和各类网页,无需编程知识,即可轻松获取数据。

    数据抓取 网页爬虫 生产力工具

  • Hanami Live Translator:实时翻译器，捕捉来自WINDOWS扬声器和麦克风的任何音频

    Hanami Live Translator是一个实时翻译器，可以捕捉来自WINDOWS扬声器和麦克风的任何音频。它使用轻量级多进程和分块处理音频，每个块处理时间约为3-5秒。该应用程序通过低级访问创建硬件回环，即使扬声器静音，也可以监听内容。它使用soundcard库捕获音频信号，SpeechRecognition库将二进制音频转换为文本，selenium库模拟deepl服务器的网络调用进行免费翻译。该应用程序需要与互联网连接才能运行，并通过Traces.log文件记录所有操作。

    实时翻译 音频处理 语音识别

  • ScrappyChef:利用人工智能将剩菜变成创意美食

    ScrappyChef是一款利用人工智能技术的生产力工具，旨在帮助用户将剩菜变成创意美食。它提供了丰富的食谱和菜品建议，用户只需输入自己的剩菜食材，ScrappyChef就能智能地生成适合的菜谱和烹饪方法。其主要功能包括智能食谱生成、剩菜管理、食材匹配等。ScrappyChef定位于解决用户在处理剩菜时的困扰，提供创意美食的灵感和实用的烹饪建议。

    剩菜利用 创意美食 人工智能

  • PureStretch:AI助手提供个性化拉伸体验

    PureStretch利用人工智能为用户提供个性化的拉伸体验,让您无需订阅就可以获得私人教练级别的指导。该APP 100% 免费,提供超越Peloton的无与伦比的指导。

    健身 瑜伽 柔韧性

  • Creato:AI驱动的内容创作平台

    Creato是一个基于AI的内容创作平台,它能帮助用户轻松地创作高质量的内容,比如社交媒体帖子、广告语、文章等。用户只需选择模板,输入少量信息,Creato的AI系统就可以自动生成令人惊叹的创意内容。关键功能包括社交媒体帖子设计器、SEO优化、品牌语音设定等,同时支持50种语言。Creato定价合理,提供免费和月付两种计划。它致力于让任何人都可以利用AI来提升内容创作。

    内容创作 AI 社交媒体

  • RicAI Concept Proof:RicAI自主测试代理

    RicAI自主测试代理是一个用于自动生成测试用例的概念验证工具。它接受代码和软件需求规格作为输入，并生成可在CI/CD流水线上运行的测试用例。该工具仅演示了测试生成部分。 主要功能点列表： - 根据代码生成测试用例 - 支持验证输入参数 - 生成测试报告 使用场景： - 软件开发过程中的自动化测试 - CI/CD流水线中的测试环节 定价：免费试用，付费订阅 定位：提供自动化测试解决方案的概念验证工具

    自动化测试 测试用例生成 测试报告

  • evo.ninja:AI实时进化

    evo.ninja是一个能够执行脚本以实现目标的AI。它能够使用模糊搜索来查找和执行其库中的任何脚本。脚本是具有类型参数和描述的命名空间JavaScript函数。如果找不到脚本，它将自己编写一个。请确保您已安装Node.js和yarn，然后深入探索此代理提供的功能和特性。

    AI 脚本执行 模糊搜索

  • MarketAI:一款视频营销解决方案,能够帮助房地产中介通过AI将房产信息自动转换成视频。

    MarketAI是一个为房地产行业提供视频营销解决方案的平台。它能够通过AI技术,自动将房地产列表信息转换成互动式视频内容,大大提高房源信息传播效率。主要优势有: - 减少内容制作时间,用最快速度批量生成视频 - 提高曝光率,扩大信息传播范围 - 提升用户互动,视频内容互动效果显著 - 完全整合房地产平台,一键操作 核心功能包括: - AI语音合成,自动生成视频语音解说 - 视频增强功能,支持多种视频格式输出 - 自动抓取和处理房源图片、信息 - 一键生成,可批量生产大量房产视频

    视频营销 AI 房地产

  • Hotshot-XL:AI文本转GIF模型，与Stable Diffusion XL配套使用

    Hotshot-XL是一个AI文本转GIF模型，训练用于与Stable Diffusion XL配套使用。Hotshot-XL可以使用任何经过微调的SDXL模型生成GIF。这意味着您可以使用任何现有或新经过微调的SDXL模型制作GIF。如果您想制作个性化主题的GIF，您可以加载自己的基于SDXL的LORAs，而无需担心对Hotshot-XL进行微调。这非常棒，因为通常很容易找到适合训练数据的图像，而找到视频则更困难。它还希望适用于每个人现有的LORA使用/工作流程。Hotshot-XL与SDXL ControlNet兼容，可以按照您想要的组合/布局制作GIF。Hotshot-XL经过训练，可以以8FPS生成1秒的GIF。Hotshot-XL经过训练，适用于各种宽高比。对于基本的Hotshot-XL模型，我们建议您使用与512x512图像进行微调的SDXL模型以获得最佳效果。您可以在此处找到我们为512x512分辨率进行微调的SDXL模型。

    AI 文本转GIF Stable Diffusion XL

  • Stable Diffusion XL:TPUv5e 上稳定扩散 XL 模型的应用

    Stable Diffusion XL是在 TPUv5e 上运行的一个 Hugging Face Space，它提供了稳定扩散 XL 模型的应用。Stable Diffusion XL是一个强大的自然语言处理模型，它在文本生成、问答、语义理解等多个领域有广泛的应用。该模型在 TPUv5e 上运行，具有高效、稳定的特性，能够处理大规模数据和复杂任务。

    NLP 稳定扩散 XL

  • Suspicion-Agent:使用心理理论感知 GPT-4 玩不完美信息游戏

    Suspicion-Agent是一个使用具备心智理论意识的GPT-4来玩不完美信息游戏的实现。它可以训练和评估代理程序，并提供样本输出。

    人工智能 游戏 代理程序

  • LMOps:基于LLMs和生成式AI模型的AI产品的基础研究和技术

    LMOps是一个基于LLMs和生成式AI模型的AI产品的基础研究和技术。它提供了自动提示优化、Promptist、可扩展的提示、通用提示检索、LLM检索等功能。此外，还包括结构化提示、可扩展的提示、LLM加速器、LLM定制化和理解上下文学习等基本功能。LMOps的链接包括microsoft/unilm和microsoft/torchscale等。它适用于各种场景，如文本到图像生成、长序列提示消耗和扩展提示等。LMOps是一个开源项目，遵循MIT许可证。

    AI LLMs 生成式AI模型

  • PoemGPT:AI创作诗歌,增强人们的情感表达

    PoemGPT是一款基于AI的诗歌创作工具。它使用先进的NLP技术,可以根据用户的需求和关键词,自动生成富有情感和韵律的原创诗歌。无论是表达爱情,写作祝福,还是抒发心情,PoemGPT都可以提供专业智能的帮助。关键功能包括情人节、生日、告白等特定场景下的诗歌生成,以及支持中英文双语创作。该产品易于上手使用,为用户提供便捷高效的创作体验,使任何人都可以通过AI的力量,创作出能打动人心的诗歌作品。

    AI 诗歌 创作

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM