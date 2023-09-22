VizGPT：智能聊天界面数据可视化工具

神策数据发布了全新的神策分析2.5版本，该版本以经营分析为主题，支持分析模型与外部数据的融合性接入，构建全域数据融合模型，并提供统一、便捷的指标及可视化能力，实现从用户到经营的全链路、全场景分析。如果您对神策分析的经营分析能力感兴趣，欢迎搜索神策数据官网或微信公众号，咨询客服免费预约观看9月12日晚7点的产品解读直播。如果您对神策分析的经营分析能力感兴趣，欢迎搜索神策数据官网或微信公众号，咨询客服免费预约观看9月12日晚7点的产品解读直播。