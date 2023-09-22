VizGPT：智能聊天界面数据可视化工具

站长之家（ChinaZ.com）9月22日 消息:VizGPT是一款强大的数据可视化工具，它结合了自然语言处理和聊天界面，让您能够轻松地从表格数据中生成可视化图表。无需繁琐的配置和数据转换，您可以通过与VizGPT的对话逐步编辑可视化图表，使其更加精确。VizGPT将您的文本查询和聊天转化为数据可视化图表。
项目地址:https://github.com/ObservedObserver/viz-gpt
核心功能:
自然语言到数据可视化: VizGPT能够将自然语言转化为数据可视化图表，使用Vega-Lite来创建各种图表类型，如柱状图、折线图、散点图等。
上下文编辑: 在与VizGPT的对话中，您可以使用聊天界面来逐步编辑和调整可视化图表。无需重新输入复杂的查询，您可以在上下文中进行精确的编辑，包括修改图表的颜色、样式等。
逐步数据探索: 通过与VizGPT的对话，您可以逐步探索数据，了解数据的特点和关系。这对于初次接触数据的用户来说是非常有帮助的。
上传自己的数据集: 您可以轻松地上传自己的CSV数据集，让VizGPT帮助您创建相关的可视化图表。
可视化保存与历史记录: 尽管当前版本可能尚未支持，但未来的版本计划支持保存可视化图表和聊天历史记录，以便您随时查看和分享。
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