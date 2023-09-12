人工智能女友热销！罗马尼亚AI初创每月获利12万美元

站长之家（ChinaZ.com）9月12日 消息:在图像生成工具 Stable Diffusion 发布一年后，总部位于罗马尼亚的初创公司 DreamGF 开始投入使用，帮助其客户找到人工智能生成的梦想女孩。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

用户可以自定义自己的虚拟女友，与其聊天、要求发送图片等。该公司称注册用户数已达50万，付费用户达1万，每月收入约为12万美元。该公司表示，每天都有数千名用户注册，并且已经实现盈利。

DreamGF 上的服装选择范围

据悉，DreamGF通过让用户选择不同的服装和“角色”来定制自己的虚拟女友，这些选择涵盖了各种刻板印象，如“护士”和“施虐狂”，被指强化了对女性的物化。DreamGF CEO称这有助用户将不健康的欲望转移到AI上，而非真人。

DreamGF 的订阅价格从每月10欧元到97欧元不等，级别越高，福利越多:支付大笔费用的顾客会收到更多“女朋友”发来的裸照，并且可以拥有不止一张。迪米特洛夫表示，他的公司目前正在开发一款人工智能男友产品，该产品将面向男性和女性销售。

DreamGF目前通过第三方平台收费，希望建立自己的支付系统。该公司也面临人工智能伴侣行业潜在的伦理问题。业内观察人士担心这加剧了对女性的物化，并质疑这一行业的发展前景。

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