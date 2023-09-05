AI视野：ChatGPT集成Canva插件；百度智能云千帆大模型平台2.0发布；讯飞星火大模型正式向全民开放

【模型动态】

ChatGPT集成Canva插件 Plus用户可以生成图片了!

ChatGPT集成了Canva插件，使用户能够通过简单的文本提示快速创建视觉素材。Canva用户遍及全球190多个国家，月活跃用户超过7500万。

要点: ChatGPT推出Canva插件，生成图片、视频等视觉内容。

插件仅针对ChatGPT Plus订阅用户。

数据显示Canva用户数庞大，月活跃用户超过7500万。

百度智能云千帆大模型平台2.0发布 训练提速up!up!up!

百度智能云千帆大模型平台2.0正式发布，具有4大升级优势:预置最多大模型和数据集、最全工具链、最佳算力效能、最完备安全方案，大幅降低企业使用和训练大模型的门槛。

要点: 预置42个主流大模型和41个行业数据集，还预装10个应用范式，易用性更强。

提供更全面工具链，训练大模型时间成本降低95%以上，验证模型效果更快。

平台提供模型安全、内容安全和数据安全保障，保护模型资产安全。

终于等到你!讯飞星火大模型正式向全民开放

科大讯飞宣布旗下开发的讯飞星火大模型向全民开放，用户可以在各大应用商店下载使用。讯飞星火大模型已升级到V2.0版本，10月24日通用模型能力预计可与ChatGPT3.5媲美，中文能力或将超越，英文能力与之相当。讯飞星火大模型代码能力和多模态能力显著提升，在多个领域得到应用。

要点: 讯飞星火大模型正式向全民开放，用户可以在应用商店下载使用。

讯飞星火大模型已升级到V2.0，10月24日通用模型能力可与ChatGPT3.5媲美。

讯飞星火大模型代码能力和多模态能力显著提升，在多个领域得到应用。

360智脑大模型面向公众开放 已接入360“全家桶”

360智脑大模型正式对外开放，用户可以通过官方渠道下载使用，或通过升级360产品登录体验大模型服务。

要点: 360智脑大模型对外开放，用户可以下载专门App使用。

通过升级360安全软件等产品至最新版本，也可以体验大模型服务。

360智脑大模型已在多款360产品中落地应用，提升产品智能化水平。

【开发者专区】

开源软件开发助手SoTaNa:利用AI改进软件开发流程

开源软件开发助手SoTaNa通过基于大型语言模型的技术，理解开发者意图，为软件工程提供自动化解决方案，已在Stack Overflow数据集上验证了效果，有望提升软件开发效率。

要点: SoTaNa利用AI的能力改进软件开发流程，其核心是用LLM理解开发者意图。

SoTaNa采用了Lora微调等方法增强开源LLM模型理解能力。

SoTaNa在代码生成等三大任务上进行了验证，结果表明可以解析开发问题并给出代码解决方案。

清华大学推Prompt2Model系统:可自动生成专用NLP模型

卡内基梅隆大学和清华大学的研究人员开发了Prompt2Model系统，可以根据提示自动生成专用NLP模型，在某些情况下性能超过GPT-3.5Turbo。

项目网址:https://github.com/neulab/prompt2model

要点: Prompt2Model可以根据提示自动生成专用NLP模型，在某些情况下性能超过GPT-3.5Turbo。

Prompt2Model使用OpenAI的GPT-3.5Turbo生成合成训练数据，再利用预训练的Hugging Face模型进行微调。

Prompt2Model依赖OpenAI的GPT-3.5Turbo是商业应用的局限，正在探索使用开源语言模型。

一站式代码格式化工具Biome开源 支持多种 Web 开发语言

Biome是一个统一的Web项目构建和维护工具链，支持几秒内格式化和检查JavaScript、TypeScript、JSON和CSS等代码，提供默认配置、并行处理、IDE集成等功能，旨在最终取代Babel、ESLint等工具。

项目地址:https://github.com/biomejs/biome

要点: Biome支持即时格式化和检验JavaScript、TypeScript、JSON、CSS等代码，还可以热重载实现实时预览。

Biome提供丰富的IDE集成，可以解析源代码并给出详细的错误提示，提高开发效率。

Biome使用默认的最佳实践配置，极简主义设计，同时支持并行处理任务，大幅提升性能。

图像编辑EditGAN新方法:实现高精度细节编辑 并保持图像质量

EditGAN是一种高精度、高质量语义图像编辑的新方法。它基于一种GAN框架，可以同时建模图像及其语义分割，只需要很少的标注数据。

要点: EditGAN基于GAN框架，只需要很少的标注数据即可进行高精度图像编辑。

EditGAN通过在GAN潜在空间学习“编辑向量”，来进行针对性图像修改。

EditGAN支持多种编辑模式，可以进行前所未有的细节编辑，同时保持图像质量。

【应用专区】

Meta推OCR神器Nougat公式表格、扫描版PDF通通都可提取!

Meta推出科研OCR工具Nougat，可将PDF文档转为结构化文本，尤其擅长解析数学公式。该工具基于Transformer架构，使用科研论文构建训练集，测试结果显示文本转换准确率超过96%，数学公式准确率超过75%。文章提到该工具有助于提高数百万科研论文的可获取性。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2308.13418.pdf

要点: Nougat可将PDF文档准确转为结构化文本，擅长解析公式。

该工具使用Transformer架构，以科研论文训练。

转换准确率高，有助提升科研论文可获取性。

金山办公宣布WPS AI正式面向社会开放

金山办公宣布自主研发的AI产品WPS AI正式面向社会开放，首先应用在旗下WPS智能文档中，为用户提供内容生成、表达优化等功能。WPS AI作为协同办公领域首个落地的生成式AI应用，已接入文字、演示、表格等产品线，解决内容创作、知识管理等用户需求。公司未来将在内容、智慧助手、知识挖掘等方向持续发展WPS AI。

要点: WPS AI正式面向社会开放，应用在WPS智能文档中。

WPS AI提供内容生成、表达优化等功能，解决用户创作需求。

公司将在内容、智慧助手等方向持续发展WPS AI。

Pipio:简单的文字脚本即可生成真人化的数字角色

Pipio是一款通过文字脚本快速生成真人化数字角色视频的创新平台。平台提供多种语言和种族的数字角色，支持语音合成，让用户能够以最低成本和最短时间制作视频内容。

体验地址:https://pipio.ai/

要点: Pipio能够通过简单文字脚本生成真人化数字角色视频。

平台提供多种语言和种族的数字角色供选择。

Pipio使视频内容制作变得快速、经济、便捷。

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