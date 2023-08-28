AI视野：Code Llama微调模型WizardCoder完胜GPT-4；AI免费工具集Bored Humans来了

英伟达推出全新的AI模型NVIDIA DLSS3.5大幅提升光影效果

英伟达推出全新的AI模型NVIDIA DLSS3.5，采用光线重建技术，可以为密集型光追游戏和应用程序生成更高质量的光追图像，代表了实时光线追踪技术向前迈进了一大步。

要点: 采用光线重建技术，通过AI学习生成更高质量光线追踪图像，大幅提升光影效果。

与DLSS3相比，增加5倍训练数据，可以更智能地处理时间和空间数据，生成更清晰图像。

与超分辨率和帧生成技术结合，可大幅提升光追游戏性能和画质表现。

秒杀闭源模型!Code Llama神秘版本WizardCoder曝光

Code Llama 是 Meta 开源的强大代码生成 AI 模型，能够辅助编写计算机代码，具备出色的代码能力，微调版本WizardCoder在 HumanEval 基准测试中超过了 GPT-4。Code Llama 的三个版本分别为7B、13B 和34B，其中34B 版本经过微调达到了73.2% 的胜率。这一开源模型的出现激励了开源社区，展示了其在 AI 编码领域的巨大潜力。

要点: Code Llama 是 Meta 开源的文本生成代码模型，能够帮助开发人员自动生成编程代码。

Code Llama包含7亿、13亿、34亿参数的基础模型版本。34亿参数版本在HumanEval和MBPP评测中性能优于其他模型。

基于Code Llama微调的模型WizardCoder以73.2%的胜率碾压GPT-4的3月份版本（67%）

Runway又一竞争对手来了!Morph Studio可一键生成短视频

最近，一些创业公司开始把视线从AI图片生成转移到AI视频生成上，Morph Studio通过纯文本就可以生成高质量的短视频，提供了一个无门槛的视频内容创作方式，有望为短视频创作带来变革。

体验地址:https://discord.com/invite/2ffQj2UmSP

要点: Morph Studio可以通过纯文本提示生成高质量短视频，效果明显优于类似工具。

Morph Studio的目标是成为一个面向消费级的视频社区产品。

AI视频生成可以为内容创作、应用和商业模式带来许多新的想象。

AI免费工具集Bored Humans来了!提供Mid等100多款主流工具平替

Bored Humans是一个拥有100多种免费AI工具的网站，包含图像生成、播客生成等功能，可替代许多付费工具，但生成图像质量通常不如Midjourney等复杂模型，其背后的公司由美国域名投资者Eric Borgos创立。

网站网址:https://boredhumans.com/

要点: 网站包含100多种免费AI小工具，可替代诸如Canva等付费工具

该网站的AI工具具有趣味性和创新性，但生成图像质量不高

网站由美国域名投资者Eric Borgos创立，已经开发互联网工具25年

又一个妙鸭挑战者出现!写真0元购，新用户可白嫖25张

最近，一款名为木目AI的AI绘图工具引发关注，它被称为9块9「写真」妙鸭的竞争者，注册可免费白嫖生成25张写真图。

要点:

AI写真APP妙鸭出现竞争者，可免费试用生成25张写真图。

新工具名为木目AI，通过上传照片训练模型，支持文本和图片两种生成方式。

木目AI背后公司为Artisse Interactive，公司业务分为Artisse Gaming和Artisse AI两大板块。

AI看得懂路牌和食品包装了!视觉语言模型BLIVA让AI更擅长阅读

BLIVA是一种新型视觉语言模型，它结合了InstructBLIP的学习查询嵌入和LLaVA的编码修补嵌入，在多个数据集上表现优异，尤其擅长阅读图像中的文本信息，可用于识别路牌、食品包装等多种场景。

项目网址:https://huggingface.co/datasets/mlpc-lab/YTTB-VQA

要点: BLIVA融合了InstructBLIP和LLaVA两种互补的视觉嵌入。

BLIVA在多个数据集上的表现明显优于其他模型如InstructBLIP。

BLIVA可用于识读图像文本，应用于识别路牌、食品包装等多种场景。

昆仑万维自研AI游戏平台Club Koala亮相 预计年末正式发行

8月25日，昆仑万维旗下游戏工作室 Play for Fun 自研的国内首款 AI 游戏 Club Koala 在德国科隆展亮相。该游戏通过 AI 赋能 UGC 游戏开发，提供全新的游戏体验和创造力，引领游戏行业变革。

要点: Club Koala是昆仑万维旗下游戏工作室自研的国内首款AI游戏

Club Koala通过AI赋能实现UGC游戏开发，提供全新的游戏体验

Club Koala核心是无代码游戏编辑器和AI NPC，预计年末发行

比亚迪冲进人形机器人赛道!200万投资稚晖君的智元机器人

比亚迪投资智元机器人近200万元，首次进军人形机器人领域，与其合作研发工业机器人应用。

要点: 比亚迪首次投资智元机器人近200万元，正式进军人形机器人领域。

智元机器人首款产品远征A1已公开展示，计划进入工厂进行自动装配。

人形机器人领域正在快速发展，多家科技公司积极布局参与竞争。

想不起电影名字?Film Recommender一句话就能找到电影

Film Recommender是一款依据用户个性化喜好，通过简单文字描述实现电影智能推荐和发现的工具，它可以大大提高用户的电影观影体验和满意度。

体验地址:https://filmfinder.ai/#hayo

要点: 根据用户个性化信息进行智能电影推荐。

简单文字描述就可以找到感兴趣电影，提升效率。

辅助用户发现更多高质量、感兴趣电影，提升观影乐趣。

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