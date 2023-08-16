第三届OceanBase数据库大赛启动，升级为国家级竞赛

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:近日，第三届OceanBase数据库大赛启动报名。本届大赛进一步升级为全国大学生计算机系统能力大赛，由系统能力培养研究专家组发起，全国高等学校计算机教育研究会、系统能力培养研究项目发起高校主办，OceanBase承办，旨在培养和发现计算机底层核心技术的后备人才。

OceanBase是蚂蚁集团旗下的自研原生分布式数据库，曾在2019年、2021年接连打破世界纪录，并连续10年稳定支撑双11。从2021年起，OceanBase已连续举办两届数据库大赛，有近300所高校5千余名学生、数据库开发者参赛，大赛服务国家人才培养战略，以赛促学、以赛促教，开创了国内数据库内核开发人才培养的新模式。

本届大赛分为初赛和决赛两个阶段。初赛阶段，参赛选手将基于具备基础功能的项目实战型数据库MiniOB系统进行开发，学习实现部分数据库功能。决赛阶段，参赛选手将在真实的企业级开源OceanBase内核上做更多数据库功能的探索，实现内核研发能力的进阶。此外，大赛提供40万奖金，冠亚季军队伍可获得实习绿色通道，前20强队伍都可以获得国家级竞赛证书。

为保证大赛评审的公平公正，同时更好地指导学生，大赛评委团由多位学术界与工业界专家共同组成，包括中国人民大学明理书院院长杜小勇、北京航空航天大学计算机学院副院长高小鹏、Bilibili技术委员会主席毛剑、OceanBaseCTO杨传辉等。

全国大学生计算机系统能力大赛组委会专家、北京航空航天大学计算机学院副院长高小鹏教授表示，前两届大赛的参赛队伍思路开阔，能从各个角度深挖优化方案，证明了大赛的必要性与合理性，也证明了大赛是培育和发现数据库人才的平台，希望参赛选手能通过参赛以赛促学，系统学习理论知识、提升开发能力、积累企业级的工程经验，为未来打好基础。

即日起，选手可通过全国大学生计算机系统能力大赛官网、OceanBase社区官网报名，报名截止2023年10月25日。

数据库，是基础软件“皇冠上的明珠”。数据库人才短缺是全球性问题，而国内比国外对这一问题的感触更深。越来越多企业联合高校搭建竞技平台，帮助产业培养人才，有望帮助年轻人树立信念、获得实践土壤，成为推动国产数据库发展的下一代。

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