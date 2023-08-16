谷歌照片新增 AI 功能，自动为“照片集合”命名

本文概要:

1. 谷歌照片应用新增了一个 “回忆” 选项卡，为自动生成的照片集合提供专用位置。

2. 新增的生成人工智能标题功能可以帮助用户命名照片集合，以更好地总结内容。

3. 这些功能将在美国首先推出，并在未来几个月内全球推出。

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:谷歌正在其照片应用程序中Google Photos添加一个新的 “回忆（memories）” 选项卡，为自动生成的图片集创建一个专用位置。

该公司正在添加新的生成人工智能标题功能，也可以帮助您命名照片集。这些生成的照片集多年来一直显示在照片应用的顶部，现在它们在应用的底部有一个专用按钮。

记忆的默认标题通常是使用图像 GPS 数据的基于位置的名称。新的人工智能标题功能有助于以更多的乐趣和细节来总结类似 Instagram Stories 的风格演示。

比如，当查看一个回忆集合时，用户可以选择一个新的 “帮我命名（help me title）” 的按钮，该按钮使用生成式人工智能基于图像内容为其命名。如果初始输出不符合要求，可以添加一个 “提示”，这实际上是提示机器人在用户期望的方向上引导标题。

目前，这个新的回忆视图将于今天在美国推出，并在未来几个月内全球推出。此外，谷歌计划为回忆添加视频导出选项，以便可以通过消息和社交媒体平台轻松共享。

苹果的照片应用程序已经允许其生成的 “For You” 和自定义幻灯片转换为视频进行分享。很快，用户将能够将类似故事的幻灯片演示转换为视频，并在诸如 WhatsApp 的消息应用程序中分享。

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