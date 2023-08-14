英国利用人工智能技术追踪野生动物取得突破

本文概要:

1. 研究人员使用人工智能技术成功识别出数十种鸟类和其他野生动物。

2. 人工智能监测器在测试地点捕获了数万个数据文件和数千小时的音频，识别和定位了各种动物。

3. 网络铁路公司拥有超过52，000公顷的土地，计划扩大人工智能监测器的应用范围，以帮助保护英国的生物多样性。

站长之家（ChinaZ.com）8月14日 消息:英国伦敦动物学会（ZSL）与Network Rail 合作，利用人工智能技术开发了一种新的野生动物监测方法。

研究人员在伦敦的三个地点测试了一系列 AI 控制的摄像头和麦克风，成功识别了数十种鸟类以及狐狸、鹿、刺猬和蝙蝠等其他野生动物。这些监测器能够自动识别特定物种并绘制它们的位置，从而帮助科学家更好地了解动物的活动和迁徙习性。

注：图片由midjourney生成

这一技术的突破性在于它的规模和效率，能够在数万个数据文件和数千小时的音频中快速准确地识别出各种动物，而不需要人类观察者的参与。

这项技术的应用有助于解决英国日益严重的生物多样性问题，为野生动物的保护和管理提供重要的参考数据。

据了解，英国Network Rail 计划将人工智能监测器的应用范围扩大到其他地区，进一步推动保护英国的生物多样性。通过分析数万小时的录音和数十万张图片，机器学习技术将在保护生物多样性方面起到关键作用，提供更准确的数据支持。

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