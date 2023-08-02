调查：欧洲有 72% 的组织采用生成式人工智能

站长之家（ChinaZ.com）8月2日 消息:最近全球影响力的领先解决方案集成商Insight Enterprises 进行的一项调查显示，欧洲72% 的组织正在采用或已经制定了关于生成性人工智能（generative AI）的政策。

只有6% 的调查对象表示在近期没有采用生成性人工智能的计划。

52% 的受访者表示，未来三年采用生成性人工智能的主要原因是提高员工生产力。

提升客户服务（44%）和自动化工作流程(39%)也是采用生成性人工智能的重要动力。

49% 的受访者认为，在实施生成性人工智能时最大的关注是安全性和保密性，其次是质量和控制（43%）以及法律和法规合规(37%)。

绝大多数欧洲企业领导人（92%）认为人工智能将影响各种角色，其中数据分析师 / 数据科学家(28%)受影响最大。

Insight EMEA 总裁 Adrian Gregory 强调了人工智能在数字转型中的日益重要性。他提到，作为一家财富500强的解决方案集成商，Insight 在引导企业适应新的技术环境方面处于有利地位。Gregory 解释道，最大化技术价值（包括人工智能）对于组织在提高生产力、提升客户服务和自动化工作流程方面取得成功至关重要。

- Insight Enterprises 是一家领先的解决方案集成商，具有全球覆盖范围，帮助全球组织加速数字化转型，并从技术中获得最大价值。凭借其广泛的解决方案组合、战略合作伙伴关系和数十年的 IT 专业知识，Insight 实现了满足客户独特需求的端到端转型。

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