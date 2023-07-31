Chrome浏览器将集成侧边栏Google 搜索功能，紧追Edge脚步

站长之家（ChinaZ.com）7月31日 消息:谷歌 Chrome 浏览器是全球最受欢迎的网络浏览器之一，但面临着来自 Microsoft Edge 的激烈竞争。

众所周知，Microsoft Edge 浏览器具有侧边栏功能，允许用户在浏览网页的同时方便地使用自己喜欢的工具，例如 Bing Chat、Outlook、MSN 游戏等。谷歌浏览器也有类似的功能，称为 “侧面板”，但目前只提供一些自定义功能，如颜色、主题和设置。

近日，谷歌对 Chrome Canary Beta 版本的侧面板进行了重大更新，增加了一些来自谷歌搜索的功能。这不禁让人怀疑谷歌是否会效仿 Edge 浏览器，将 Bard 聊天机器人整合进来，或者将 SGE（Search Generative Experience，搜索生成体验）集成到浏览器中。 在 Chrome Canary 中，谷歌通过侧面板深度集成了谷歌搜索功能。例如，当用户访问一些知名网站时，可以通过侧面板获得更多信息，包括相关搜索、网站描述和类似文章。其中一个特别有趣的部分是 “关于此来源”，提供了特定网页来源的详细信息，如描述、平台信息以及 Google 首次索引 / 包含该网站的时间等。 这种深度集成的侧面板与 Microsoft Edge 的侧边栏功能非常相似。

据悉，Edge 曾经有一个名为 Discover/Bing（已被 Bing Chat 取代）的集成，可以提供类似的信息。 谷歌搜索的深度集成引发了人们的猜测，谷歌可能很快将 Bard 或 SGE 集成到浏览器中。Bing Chat 已经集成到 Microsoft Edge 的侧边栏中，用户可以从浏览器的侧边栏使用聊天机器人。

目前，在 Chrome Canary 中，谷歌的侧面板还具有一些其他有用的功能，如阅读列表、书签、旅程（Chrome 搜索历史记录功能，可帮助用户从上次中断的地方继续）、阅读模式以及上述提到的谷歌搜索等。需要指出的是，谷歌仍在开发新的侧面板体验，尚不清楚何时将正式向公众推出。

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