CarPlay现在可以控制保时捷汽车的空调等功能

保时捷更新了一款车辆配套应用，让驾驶者更容易在 CarPlay 界面中管理车辆的各种功能。该公司周一宣布，My Porsche 应用程序可以访问车辆的多个元素，包括电池的充电水平、设置导航系统目的地和调节空调。在应用程序的更新中，这些功能现在可以在 CarPlay 中访问。

作为更新的一部分，驾驶者现在可以在 CarPlay 中看到他们驾驶的特定车型的图片、声音配置文件、电台控制、气候控制和环境照明。使用 CarPlay 中的快速操作，可以在健康模式（如“放松”或“热身”）中设置各种设置，并可以使用 Siri 调用它们。

My Porsche 应用程序还将帐户与 Porsche 通信管理中的第三方服务（如 Apple Music）链接起来，使它们可以通过车辆的主要界面使用。

Porsche Digital 和 CIO Porsche AG 的首席执行官 Mattias Ulbrich 说:“我们很高兴进一步改进 My Porsche 应用程序，并利用 Apple CarPlay 的功能提供真正增强的客户体验。技术和数字化是我们品牌持久魅力的关键因素——现在和未来75年。”

保时捷声称，此举使其成为第一个在 CarPlay 中启用更容易访问车辆功能的汽车制造商。

苹果对 CarPlay 的计划与保时捷的应用程序变化相一致。在2022年 WWDC 上，苹果展示了一个 CarPlay 的愿景，它更深入地与车辆集成，提供对车内功能的访问，包括与车辆本身内部的实时系统进行通信。

保时捷是与下一代 CarPlay 努力相关联的汽车制造商名单之一。

（举报）