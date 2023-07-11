红魔 8S Pro 今日开售 首发骁龙8Gen2领先版3999元起

站长之家（ChinaZ.com）7月11日 消息:今日上午10点，红魔8S Pro系列将迎来首销，全球首发高通骁龙8Gen2领先版，骁龙8Gen2领先版芯片主频高达3.36GHz，搭配LPDDR5X内存、UFS4.0闪存、红芯R2游戏芯片和ICE12魔冷散热系统，有望带来强大的性能表现，售价3999元起。

红魔8S Pro系列在外观设计上也颇具特色，全系标配可视化RGB风扇灯环，采用微蚀刻CD浮雕星轨纹理，以及第四代UDC全面超竞屏。此外，氘锋透明版采用了蚀刻工艺和RGB信仰灯效，提供了更为个性化的选择。

红魔8S Pro系列在游戏体验上也有不少优化。其搭载一块6.8英寸柔性OLED直屏，支持120Hz刷新率、960Hz触控采样率、峰值亮度1300nit、10bit色深和100% DCI-P3色域，并且具备△E<1的精确色彩表现。同时，第七代超薄屏下指纹、CUBE高能低耗引擎、智能场景识别等功能也都有所提升。

在电池续航方面，红魔8S Pro内置6000mAh超大电池，支持80W快充，而Pro+版则搭载5000mAh电池，支持165W快充。此外，红魔8S Pro系列还前置屏下16MP摄像头，后置50MP主摄、8MP超广角和2MP微距摄像头。

总之，红魔8S Pro系列作为一款性能强劲、外观独特且具有丰富功能性的游戏手机，有望吸引众多消费者的关注。

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