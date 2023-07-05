iPhone15系列电池容量曝光 提升幅度巨大

据称来自富士康工厂的“内部人士”透露，今年的苹果iPhone15系列将在电池容量方面看到明显的改善。所有四种版本的续航都将受益。

据说iPhone15的电池容量为3，877mAh，iPhone15Plus的电池容量为4，912mAh，iPhone15Pro的电池容量为3，650mAh，iPhone15Pro Max的电池容量为4，852mAh。

作为对比，iPhone14配备了3，279mAh电池，iPhone14Plus配备了4，323mAh电池，iPhone14Pro具有3，200mAh容量，iPhone14Pro Max与Plus一样使用4，323mAh。

如果正确的话，这些变化将意味着iPhone 15Plus将进一步增加其电池容量领先于Pro Max型号，而15Pro仍将是电池电量最小的iPhone。消息来源没有经过验证的记录，但所谓的容量似乎是合理的，特别是考虑到今年的iPhone型号预计将略厚，为更大的电池提供更多的内部空间。随着A16和A17仿生芯片的效率提高，今年整个iPhone阵容似乎很有可能拥有电池寿命的改进。

另一个消息称iPhone15Pro将从256GB存储开始作为标准存储，是目前128GB基本存储配置的两倍。这也是Pro和非Pro型号之间的关键区别，因为iPhone15和iPhone15Plus有可能是128GB的存储空间开始。

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