联合国将召开首次会议讨论人工智能对全球和平的潜在威胁

站长之家(ChinaZ.com) 7月4日消息:联合国安全理事会将首次举行关于人工智能对国际和平与安全潜在威胁的会议。这次会议由英国组织，英国认为人工智能具有巨大潜力，但也存在诸多风险，例如在自主武器或核武器控制方面的潜在应用。

英国大使 Barbara Woodward 周一宣布，这次会议将成为英国本月担任理事会主席的核心活动。会议将包括国际人工智能专家和秘书长 Antonio Guterres 的简报，上个月他警告称，最先进形式的人工智能敲响了「震耳欲聋」的警钟，并且最响亮的声音来自其开发者。

联合国秘书长表示，这些科学家和专家呼吁世界行动起来，将人工智能视为与核战争风险相当的对人类生存的威胁。

Antonio Guterres 宣布计划于 9 月任命人工智能咨询委员会，以准备联合国可以采取的举措。他还表示将对一个新的联合国人工智能机构做出积极回应，并提议以国际原子能机构为模型，后者是以知识为基础并具有一定监管权力的机构。

Barbara Woodward 表示，英国希望鼓励「多边方法来管理人工智能对我们所有人的巨大机遇和风险」，并强调「这将需要全球的努力」。

她强调了人工智能带来的巨大好处，包括帮助联合国开发项目、改善人道主义援助行动、协助维和行动以及支持冲突预防，包括数据收集和分析。她补充说：「它可能帮助我们缩小发展中国家和发达国家之间的差距。」

但是，风险方面也引发了严重的安全问题，Barbara Woodward 表示这也必须得到解决。

欧洲在制定人工智能监管方面处于世界前列，随着新型人工智能的兴起，对人工智能的监管变得更加紧迫，这种新型人工智能使得像 ChatGPT 这样的聊天机器人具备生成类似人类工作的文本、图像、视频和音频的能力。6 月 14 日，欧洲立法者通过了全球首个综合性人工智能规定，加快了对人工智能的监管步伐。

在一个美国参议院的听证会上，ChatGPT 的人工智能公司首席执行官 Sam Altman 表示，政府干预对于减轻日益强大的人工智能系统的风险至关重要，因为随着这项技术的进步，人们对于它如何改变他们的生活感到担忧，而「我们也是如此」。

Barbara Woodward 表示，由英国外交大臣 James Cleverly 主持的安全理事会会议将为专家对人工智能发表意见提供机会，人工智能是一项非常新且发展迅速的技术，并在 15 个理事会成员之间展开讨论其所带来的影响。

英国首相里希·苏纳克宣布，英国将于今年晚些时候主办一次人工智能峰会，「届时我们将能够进行真正全球的多边讨论」，Barbara Woodward 说道。

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